基隆市政府與NET主富公司針對基隆市東岸廣場的產權爭議持續炎上，基隆市議會民進黨團6日上午召開記者會，痛批市府在這件事情處理不當，要求市長謝國樑出面向議會報告，並要求強力點交東岸廣場的交通處長王圳宏下台負責。市府發言人余治明表示，市府及國民黨團很樂意在議會說明清楚，讓民眾了解事實的真相。

基隆市議會民進黨團總召陳宜表示，基隆市東岸廣場的產權爭議已經成為全國民眾注意，黨團要求謝國樑應在3月初在市議會做專案報告並接受議員質詢，其次也應針對市府1日凌晨強制點交的行為，詳細做出說明。

民進黨團副總召張之豪則指出，基隆市東岸廣場的委外合約原本是5年一簽，但謝市府卻直接與微風集團簽訂了20年的長約，謝國樑卻未針對為何簽訂長約對市民詳細說明理由。

其次，張之豪痛批，市府交通處於2月1日凌晨大動作在強勢警力協助下，強制將東岸廣場的商場部分點交給微風集團，導致市府的公務員及員警陷於司法告訴；他認為此舉出自謝國樑的指揮，也要求交通處長王圳宏為此事下台負責。

另外，近日也有不少網友在謝國樑臉書粉專留言，卻遭刪文、封鎖。謝的粉專6日上午也發文表示粉專遭機器人帳號攻擊，因此才關閉留言。張之豪質疑，難道反對或質疑謝的，就是所謂的機器人？他要求謝國樑發揮民主風度，好好說明整件事情的原委及來龍去脈。

針對東岸廣場相關紛爭，基隆市政府6日上午表示，NET主富公司陸續向基隆地院及行政法院提出訴訟及假處分聲請，其中，主富公司向行政法院提出的假處分聲請，已於2月5日移送民事庭審理。市府委任律師簡榮宗認為，NET已提出三次民事假處分聲請及一次行政假處分聲請，都沒有獲得裁准，顯然法院認為沒有必要性與急迫性；市政府尊重NET透過法律途徑釐清爭議的權利，但也希望尊重法院審理結果。

另外，針對6日上午民進黨團的訴求，基隆市政府發言人余治明表示，東岸廣場之所以發生爭議，全都是林前市府當年的不當作為，林前市長到今天都不願意公開說明，不禁讓人覺得是心虛。市府及國民黨團很樂意在議會說明清楚，讓民眾了解事實的真相。