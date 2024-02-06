大陸天文學家算出了仙女座星系的「體重」。利用郭守敬望遠鏡（LAMOST）的光譜數據和仙女座星系（M31）已有的觀測結果，來自雲南大學等單位的研究人員構建了目前國際上最大的、具有視向速度測量值的仙女座星系天體星表。基於此，他們成功繪製了有史以來觀測範圍最廣且精度最高的仙女座星系旋轉曲線，並計算得到仙女座星系質量約為1.14兆倍太陽質量。相關研究成果線上發表於英國學術期刊「英國皇家天文學會月報」。

大陸《科技日報》報導，仙女座星系是距離銀河系最近的大型漩渦星系，離地球大約250萬光年。在由銀河系、仙女座星系等組成的本星系群中，仙女座星系是唯一一個類似銀河系且能夠被完整詳細觀測的大型動力學系統。因此仙女座星系是研究星系形成和演化的絕佳案例。

論文共同通訊作者、雲南大學教授陳丙秋表示，然而，因為仙女座星系距離我們較遠，天文學家證認其內部的天體非常困難，加上缺少這些天體的運動資訊，所以，精確繪製仙女座星系的旋轉曲線是一項非常具有挑戰性的工作。

此次，研究團隊收集了1萬3679個具有視向速度測量值的位於仙女座星系的天體，繪製出距離仙女座星系中心40.76萬光年內的旋轉曲線，精度達到5％～20％。研究結果顯示，仙女座星系的旋轉曲線在其星系盤上保持恆定值約為每秒220公里，向外逐漸減小至外暈處時約為每秒170公里。

質量是一個星系的基本物理屬性。準確測量仙女座星系的質量對於理解其物質分布、形成和演化歷史以及在本星系群中的作用至關重要。基於該旋轉曲線，研究團隊構建了包含三個成分的仙女座星系質量模型，給出了仙女座星系的質量分布，並計算得到仙女座星系的質量約為1.14兆倍太陽質量。

陳丙秋表示，這項研究為理解仙女座星系乃至一般漩渦星系的質量分布提供了全新的認識，對進一步理解漩渦星系的動力學結構和形成演化具有重要意義。