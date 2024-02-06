丁男趕在行政執行署嘉義分署低價法拍前一天繳清欠稅， 搶救回名下土地。（行政執行署嘉義分署提供）

行政執行署嘉義分署今天執行雲林、嘉義不動產法拍，有6筆老人養護中心用地共約3570坪，減價變賣金額底價為5441萬餘元，因地主丁姓男子拖欠36萬餘元地價稅，而要執行法拍，丁男趕在法拍前一天繳清欠款，搶救回這6筆土地未遭低價拍賣。

嘉義分署指出，2月6日的法拍最受矚目的物件是位於雲林縣大埤鄉尚義段6筆特定農業區事業用地，土地已經雲林縣政府變更編定為老人養護中心使用。

6筆土地分別變賣，土地總面積達3570餘坪，減價變賣金額底價為5441萬餘元，6筆土地中最大面積有1322餘坪（4405.44平方公尺），其餘5筆土地各為218.6坪（722.64平方公尺）至794.9坪（2627.65平方公尺）不等。

6筆土地都是丁姓地主所有，丁男因欠繳多年地價稅總共63萬餘元，被移送嘉義分署強制執行，嘉義分署查封這6筆土地進行拍賣程序。

丁男於2022年10月間申請分期繳納，因而暫停拍賣程序，但一年間丁男僅繳納部分款項，還欠36萬餘元未繳，嘉義分署於2023年10月繼續啟動6筆土地法拍程序，此次預定執行特別變賣後減價拍賣。

丁男驚覺3570餘坪土地將被以低於市價價格法拍，趕在拍賣前一天下午下班前緊急匯款36萬餘元全數繳清，嘉義分署隨即公告停止拍賣程序。