澎湃新聞6日報導，徐順（化名）用「爬行」來形容被困湖北仙桃高速的3天。2月3日一早，他一家五口從武漢出發，驅車趕往300公里外的宜昌老家。兩地都在湖北省內，路不算遠，但僅是距離荊州服務區那4公里路，就堵了22小時。一路上，「車子堵，我們人也心堵了」他只有一個念頭，「離開這裡，回家過年。」湖北緩行路段9條高速公路上4000台車，三天三夜後才如願。

2月3日入夜起，極端暴雪凍雨天氣繼續侵襲湖北，高速路上車輛擁堵加劇。湖北氣象台數據顯示，截至2月5日5時，湖北大部地區積雪深度達1至20釐米，其中21縣（市、區）積雪深度超過10釐米。

中新網報導，截至2月5日14時，湖北省高速公路收費站尚有100個因道路結冰採取交通管制措施，主要集中在武漢、孝感、荊州、黃岡、鹹寧、隨州等地區。

湖北高速上的三天三夜裡，有人試著在積雪、饑餓與焦慮中自救，徒手扒開埋著輪胎的雪、翻過高速護欄到服務區買泡麵；更多的人，在等待中互助，頂著嚴寒一起鑿冰、一輛接一輛地推車。

2月3日一早，徐順一家從武漢出發時，正下著小雪，他沒太在意。

當天6時50分，武漢中心氣象台發布暴雪橙色預警，預計3日至4日，宜昌、荊門、潛江、仙桃、武漢等地有大到暴雪，局部大暴雪。

相較天氣，徐順心頭是回鄉的念想。72歲的他有10年沒回老家宜昌過年了。之前兒子在深圳工作，他和妻子幫著帶孫子，一家五口都是留在深圳過年。他說，回趟老家得幾千塊錢，他捨不得。今年兒子調來武漢工作，開車回家也就幾小時，么弟的姑娘也將出嫁，他不想缺席。

但車開上湖北仙桃時，形勢急轉之下——開始堵了，平時他們沿途經過潛江市的路程也就兩小時，當時耗了近半天；當晚，他們離開潛江，距荊州服務區只剩四公里時，堵得他們愣是在車上熬夜了一宿，冷得直打哆嗦；徐順知道，侄女婚禮趕不上了。

收看了天氣預報，武婷（化名）和老鄉自駕返鄉前買好了輪胎防滑鏈，一行人從江蘇無錫出發。2月3日早上，她和老鄉駛入湖北省境內時，車開始打滑，防滑鏈派上了用場，結果當晚臨近潛江服務區，幾乎寸步難行，「車就是動個幾百米，又停兩三個小時」，武婷說。

2月4日早上7點，滬渝高速上武婷一行人前方排隊的車輛和地上的積雪。

據她拍攝現場視訊，當時路面積雪已沒過車胎底部，靠近車軲轆處。沿途挨著的車相距僅約一個車身，車頂上都覆了層雪，不少雨刷器上的雪已經結塊。武婷說，即便上了防滑鏈，為了安全，車有時連10碼都跑不到，「我一路看到很多車原地打滑。」

「心裡堵得慌啊，車子堵，我們人也心堵。」當時，武婷一行人在路上堵了30個小時，至隔天4日深夜，她估計只開了不到20公里的路。彼時，他們距離四川廣安老家還有680公里。

預料到湖北境內高速可能產生擁堵，塗永莉選擇繞道近600公里路。

早在2月2日，塗永莉夫婦和老鄉從廣東東莞出發，計畫自駕回陝西過年，從江西九江繞道行駛，順利的話，他們隔天中午就能到家。但在必經的仙桃高速路上，他們還是堵了。

澎湃新聞報導，當時塗永莉的不少朋友建議先來他們家住著，其中一個荊門朋友，距離僅130多公里，但她一看導航，至少要開6小時，只好作罷。2月5日中午她受訪，已在路上堵了3天。

因為車剩的汽油不多，他們不敢開暖氣，實在凍得不行，就下車踩著雪，蹦著、跳著，好讓身子回暖。

伴隨堵車加劇，塗永莉看到不少車主冒著寒風爬下了高速路欄杆，提著桶找地方加油，順道買些食物回來。原本並未在意車程的徐順，僅出發前在家吃了個早飯，也沒帶啥吃的，在車裡被凍過一宿後，餓得不行，咬牙走了一小時，上服務區買吃的。

被困在仙桃高速的常麗君回憶，她2月3日被堵時，就在路邊看到有村民拉著推車、挑著擔賣吃的，豆漿 5 塊（人民幣，下同，約合新台幣22元）一杯，熱乾麵 10 塊一份，「很欣慰的，至少能吃到暖和的東西了」。那時，雪花堆在擋風玻璃前，幾乎看不見前面的路，雨刷器也給凍住了，她只能靠邊停車，用冷水將冰一點點化開再裝回去。

不過開往荊門的後續高速路段，物價就讓她有些吃不消了，「速食麵就賣 25 了。」這趟旅途，熱水或許是最為緊缺的物資之一。塗永莉說，和她同行的老鄉還帶著一個三個月大的孩子，急的時候總在車裡哇哇大哭，餵了母乳才能平靜些。她不由替老鄉慶幸，還好小孩不用沖熱水餵奶粉喝，否則「真的是把整個人都急壞掉」。

常麗君的父親患有高血壓，一天得吃三次藥，原先附近村民免費提供的那壺熱水，堵到後頭，已經涼了。父親本來沒怎麼吃飯，還得就著冷水把藥吃了。那時她只希望「平安到家就好」。

常麗君和丈夫在浙江台州打工，因為廠裡給報銷油費，他們往年都是走滬渝高速回四川老家，「動車票不好買，轉車也麻煩，還是自駕舒暢一點，畢竟有老人幼兒。」一般車程得一天，去年過節，她也碰著下雪天，不過就耽擱了半天。

澎湃新聞報導，她2月5日表示，如果仙桃高速還堵著，他們可能要2月7號才能到家了。而她已經做好思想準備了，「也沒辦法，滿地都是車，救援車也來不了。」她原先安排的吃席，喝喜酒，大掃除，可能都要化作泡影了。

「今年是最難的一年。」武婷回憶，往年自駕回家過年，還沒有遇到過這種因為極端天氣嚴重擁堵的情況。唯獨有一次，從老家返回江蘇的時候堵得厲害，但也就花了兩天兩夜。

她表示，4日上午，有一陣雪很大，但持續時間不長，到中午雪就停了。她能理解，極端的暴雪情況讓大家都措手不及，但她納悶的是，一天一夜過去，堵車的情況並沒有緩解。

行駛在國道上時，武婷看到有鏟雪車正在作業。但在高速上這一路，她沒有看到一輛鏟雪車出現。途中有一輛藍天救援隊的車輛駛過，她猜測可能是前方有車輛需要拖車或者維修。

路邊的積雪厚度，武婷已經沒辦法準確估計，「能沒過好幾個腳背了」。她記得，到4日晚上，高速公路上的積雪被車輛軋過後，留下的印痕大約一兩公分深。

當時，已經被困了3天的武婷一行人，吃光了車上僅存的水和食物－那是為兩天旅途預留的。為了省油，車內的空調只能偶爾開一會兒關掉。據天氣預報，第二天最低氣溫是零下七度，武婷擔心車子停在雪地上會「上凍」。

「想進進不了，想退退不了」，武婷想不到任何辦法。下車和過路的司機聊天，他們也吐露了心煩。當晚，武婷撥打了潛江市市長熱線，但電話無法接通。「我就想問一下我們要堵到什麼時候？」她說。

澎湃新聞報導，2月5日上午，暴雪天氣已致湖北約40條高速路段臨時關閉入口。地圖導航上，武漢往西的大片交通路網仍是擁堵的紅色。

到2月5日下午4點，18個小時過去，武婷僅向前行進了10公里，來到了荊州東服務區附近。被困在高速的車，不少是靠人們齊心推著往前走的。

塗永莉記得最初被困時，哪怕深夜，不時會有人下車查看路況，看前面車不動，他們冷得發抖，又只好鑽回車裡。在最前方，堵著好幾輛大貨車，「只有他們開始移了，我們後面的車才能快點動起來。」但容易打滑的冰凍路面讓貨車司機不敢貿然移動，「只能等天亮了」。

但她表示，2月4日天亮，高速上依舊沒有人來清理和指揮。她和老鄉開始想辦法清理車輛上的積雪，他們沒有手套，撥完車窗上的積雪，又徒手把輪胎旁的積雪一一把挖開。

同時，人們自發地把車從雪裡往外推。塗永莉說，推動一輛車得七八個人，有個老爺爺也下來幫忙，大家就這樣一輛一輛地推，後邊的車也跟著一步一步地挪。

2月4日12點，塗永莉前方停著的車輛開始移動。

讓常麗君印象深刻的是，她在路上碰到貨車司機鑿冰時，有人叫一聲、招個手，周圍的人都會上前幫忙推車，忙前忙後，大家清著雪、推著車。有的車裝了防滑鏈，在前頭開路，後邊的車便跟著車轍行駛。

「如果不是大家想辦法推車，不知道 （2月）4 號還要拖到什麼時候才能走得了」，塗永莉說。4日下午四五點，她的車終於下了高速。去加油時，因為車多油少，每輛車至多只允許加一百塊錢的油（十幾升）。當時，積雪、連同洶湧的車流，又把加油站堵得水泄不通，眾人再次下來幫忙推車。

那一晚，塗永莉發現國道附近的七八家賓館都滿人了，他們找不到落腳點，只能再次踏上歸途。她說，路通了，但因為冰結了幾寸厚，車仍以10碼至20碼的車速行駛著。下午四點，塗永莉抵達了安康，在家吃上了被堵4天以來的第一頓熱飯，家人懸著的心也算落了地。

常麗君也繼續緩慢地往家的方向前進著。2月4日下午5點，她看見路慢慢通了，出現了一名維護秩序的交警。晚上7點，丈夫稍稍敢踩油門了，恢復到20碼的時速。

儘管之後他們又在去荊州服務區的路上堵了一夜、在去國道附近找飯吃時堵了半天，常麗君還是一次次地告訴自己，「心態放平穩一點。」她說堵車這幾天，大家都急著回家，有的車還愛搶道，她不是不能理解，但「真沒必要」。

「平安就是最近的路」，她說。

大陸央視新聞報導，時截至2月5日晚，湖北全省高速公路緩行路段涉及9條高速、約4000台車。湖北省應急管理廳防汛抗旱處處長彭學文介紹，堵點預計2月6日全部搶通。