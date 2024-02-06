八貫1月營收1.8億元，月減少22.74%，年減少29%。主要是去年12月陸續啟動「新型智能醫療床」與戶外產品線新品出貨後，客戶會進行一個月的新品銷售觀察期，導致1月營收動能減緩，惟從客戶反應得知新品銷售表現良好，預期自2月起訂單將恢復正常，樂觀看待今年第一季出貨表現仍可與去年同期相當。

八貫去年12月戶外、醫療等產品線啟動新品出貨挹注營收貢獻，推升業績達去年單月高點，今年1月公司因配合客戶新產品鋪貨後的一個月銷售觀察期，以及軍工客戶進行庫存盤點，致單月營收動能減緩，惟新品占比持續增加，有助毛利率表現。

八貫預期，2月起戶外、醫療產品線新品因市場迴響良好，將重啟拉貨動能，且2月起軍工半成品亦將放量出貨，在各產品線訂單陸續加入下，2、3月營收動能來源無虞。

八貫憑藉四大產品線，持續深耕高技術門檻領域應用，今年上半年將傾力進行新廠的設置，以期下半年啟動投產，新產品放量出貨與新產能挹注下，下半年將優於上半年。