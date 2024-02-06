遠雄日前提送台北大巨蛋場地收費標準，國內棒球賽事售票入場活動場租為52.5萬元加10％票房抽成，免費入場活動場租則為105萬元，而未來是否有機會比照高雄世運專案免費、門票不抽成，台北市長蔣萬安表示，高雄世運為高雄市政府擁有，大巨蛋為BOT，兩者並不相同，一步一步來，先克服困難邀請歌手開唱，後續營運會向遠雄反應意見。

對於台北大巨蛋有無可能比照高雄世運主場館場地免費、門票不抽成，蔣萬安接受專訪時說明，兩者場地性質不一樣，高雄世運是市府擁有，可以用預算補貼場租、抽成，但大巨蛋是BOT與遠雄簽約，就算要預算補助也要經過議員同意，並不容易。

蔣萬安指出，可以預見大巨蛋活動效益、商機遠超過原本設定的場租，一步一步來，先克服困難邀請歌手舉辦1次，確認交通、人潮疏散沒有安全問題後，再慢慢滿足各方需求，持續和遠雄溝通，後續營運會向遠雄反應市民意見，相信遠雄也有聽到大家想法。

而未來首位進入大巨蛋開場的歌手，引起外界關注和猜測。蔣萬安說，只要帶動效益，不管是誰都好，如果流行天后泰勒絲（Taylor Swift）有機會來台北表演，也樂觀其成，14、15年前泰勒絲還是鄉村歌手時，曾在加州看過泰勒絲演唱會，非常近距離，幾乎都要握到手，泰勒絲也很親民，現場湧入非常多年輕人，期待隔了多年再看泰勒絲表演。