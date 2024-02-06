立法院長韓國瑜首個上班日，便因未進立法院挨批「不上班」，藍營也質疑「黑韓產業鍊」再度開張。對此，有評論認為，準總統賴清德已是「少數總統」，民進黨又失去立法院主導權，未來施政勢必受阻，民進黨「懼韓症」勢必再加重。

韓國瑜當選立法院長，未料首個上班日因未進立法院辦公，遭綠營大酸「不想上班」。韓國瑜辦公室對此還發聲明強調，當天以安排院外拜會行程為主，藍營也質疑「黑韓產業鍊」再度開張。

港媒《中評社》今（6）日評論指出，黑韓產業鏈曾讓韓國瑜在2020年大選與高雄市長罷免案中吃盡苦頭，這一次卻很快就翻車，也顯見民進黨的「懼韓症」。

韓國瑜上任後動作頻頻，不僅請出有38年國會資歷的周萬來出任立院秘書長，也順利完成第一場朝野協商，三黨達成共識，確定在2月20日開議。該評論認為，賴清德是「少數總統」，民進黨又失去立法院主導權，未來施政勢必受阻，隨著韓國瑜的表現有板有眼，展現其聰明與手腕，民進黨的懼韓症將再加重。