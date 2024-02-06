互擁痛哭！母心疼女兒喊「妳沒錯」 陳沂淚崩：為何該道歉的是我們 @ChinaTimes

網紅陳沂在台北市街頭遭陌生男子揮拳痛毆，甚至出腳狂踹，直到見義勇為的民眾出面制止，才讓該男就此罷休，不過網友挖出陳沂上個月直播聊「Toyz遭毆」的影片，當時她對著鏡頭直呼﹕「難道下一個是我」，讓網友表示根本神預言。

有網友挖出陳沂上個月直播聊「Toyz遭毆」的影片，她開頭就表示看到Toyz被打後，腦中浮現的第一個念頭就是「下一個難道是我」，還開玩笑表示﹕「如果懸賞名單Toyz是第一名的話，我覺得我是第二名」，接著強調倘若換自己被毆，絕對要保護好臉部，還會跟對方表示﹕「你打我其他地方就算了，畢竟我是『靠臉吃飯』，你不可以打我的臉」，沒想到一番玩笑話，如今竟一語成讖。

陳沂直播聊Toyz遭毆時表示﹕「難道下一個是我」，被網友直呼根本神預言。（圖／陳沂Youtube）

對此，酸民逮到機會紛紛留言嘲諷﹕「前幾天直播果然預言成功」、「臉有腫成豬頭嗎?發上來讓我們看看，笑死」、「近期都在批評誰，也太危險」、「嚴厲譴責暴力，雖然我還是笑了出來」、「請問被打是自導自演嗎？是要蹭超派鐵拳的流量嗎」、「被神罰是一定的，沒想到這麼快來」。

陳沂昨（5）日遭人揮拳痛毆，警方獲報趕抵現場逮捕嫌犯，監視器畫面曝光，只見陳沂正在等紅綠燈過馬路，男子趁陳沂不注意時，直接出手痛毆，眼見陳沂嚇到不斷閃躲，仍沒有罷休的意思，繼續出腳猛踹，直到兩位熱心男子見狀解圍，男子才逃離現場，雖然事後聲稱是把陳沂誤認成網婆，才會情緒失控出手，對此，陳沂表示完全不相信對方認錯人，也讓網友紛紛猜測幕後藏鏡人究竟是誰。

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