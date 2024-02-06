交通部觀光署今年訂定1200萬人次國際觀光客來台目標，但外界擔憂，陸客不來恐難以達標。台北市長蔣萬安喊話，希望中央發揮影響力，儘速溝通開放陸客來台，對各縣市幫助都大。

台北市長蔣萬安。（翻攝自Yahoo TV《今天誰來沛》／劉彥宜台北傳真）

蔣萬安指出，交通部若能夠達到1200萬人次目標當然很好，愈多觀光客愈好，觀光產業對北市非常重要，為旅館住宿、交通和商圈等帶來的效益非常大。

他說，旅館住宿業目前回流情形，韓、日和東南亞觀光客愈來愈多，但業者更期待陸客，對旅館住宿一大利多，更不用說商圈、夜市，更多人潮來消費，絕對對營業額幫助大，北市展開雙臂歡迎各地觀光客。

他喊話，陸客來台是重要影響因素，兩岸還是需要針對民生議題好好溝通對話，希望中央發揮影響力，儘速溝通開放陸客來台，對各縣市幫助大。

此外，日本東京都知事小池百合子預計2月上旬拜訪台北市政府，蔣萬安說，日本在防災救災有很多值得學習之處，但日本、美國和一些歐洲國家對於北市救災防災經驗也很有興趣，北市搜救隊在多次救災第一時間就出發其他國家，累積很多救災經驗包含搜救犬訓練，而小池百合子的凍卵政策也有相關成效，和小池百合子也可以討論新創產業和人口政策。