雲林縣府打出0瘦肉精的「雲饗豬」品牌。（雲林肉品市場公司提供）

台糖瘦肉精肉片事件引起各界重視，雲林縣長張麗善今（6日）表示，該批瘦肉精的源頭應該查清楚，希望中央與地方聯手找出答案，她希望不會有洗產地的問題，從該事件可看出民眾對於瘦肉精的排拒感，最好是不要再進口瘦肉精豬。

張麗善表示，台中市府以嚴謹態度按照標準作業程序複驗6次，衛福部次長王必勝王必勝卻批評台中市府急著公布，這一點她很不認同，台中市府並不是今天驗明天公布，是監控半個月才公布，再等民眾就吃下肚了，很多違規食品都是公布出來就已被吃下肚了。

張麗善說，這批肉品到底是飼養過程有添加什麼東西？或因現在台灣有進口瘦肉精豬肉而有「混合」或是「洗產地」的疑慮，大家不得而知，希望中央與地方聯手查出問題出在哪。

她表示，台糖在虎尾鎮肉豬場斯養的豬隻已抽驗血液、採樣飼料送到中央畜產會，原本5日中午檢驗報告就應該出爐，但到晚上還未出來，現在要等中央整個公布才知道了，到底源頭出了什麼問題，查清楚西布克羅從哪來很重要。

張麗善強調，不論中央或地方，為民眾「把關」的心態應該是要一致，現在「瘦肉精」就是2套標準，現在國內傳出本土產豬肉有瘦肉精，大家咸認會危害民眾健康，進口的瘦肉精豬肉就不會嗎？國內檢查出來有瘦肉精，中央急於滅火，而國外的瘦肉精豬繼續進口。

她呼籲中央，台灣進口瘦肉精豬肉已經2年，現在市場混亂，把關標準不一致，民眾有疑慮，地方政府抽驗的工作量也增加，最好是不要再進口，國內嚴格從飼料場、畜牧場把關，瘦肉精0檢出豬肉才可販售。

張麗善說，大家原以只要標示國產豬肉就安全，現在也有問題！雲林縣自她5年前上任後禁用廚餘養豬以杜絕非周豬瘟，後來又組成0瘦肉精聯盟包含飼料產、畜牧場、屠宰場、分切加工廠、餐飲業等，民眾可以認明這些店家去些消費，0瘦肉精很多人在意，雲林肉品市場的「雲饗豬」店面1年營業額就高達2000萬元。