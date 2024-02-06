2024年「金廈兩岸春節煙火」節目長達30分鐘，歡迎大家來逗熱鬧，一同團聚歡慶新年，一起開場夜空派對。(圖／金門縣政府提供)

2024年「金廈兩岸春節煙火」，將於大年初一(2月10日)晚間20時，在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口和廈門市環島路黃厝沙灘，隔海同步高空施放，長達30分鐘的精彩節目共分「龍年大吉」、「家人篇」、「朋友篇」、「情侶篇」及「幸福快樂年」等5個篇章，以凝聚兩岸濃濃的親情和思念，歡迎大家來逗熱鬧，一同團聚歡慶新年，一起開場夜空派對。

主辦單位指出，今年的「金廈兩岸春節煙火」施放活動，是由廈門市台商投資企業協會出資，金門縣政府配合辦理，邀集相關單位協助，將於農曆大年初一晚上，在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口和廈門市環島路黃厝沙灘，隔海同步高空施放，19時開始暖場、20時至20時30分施放，兩地一同營造濃濃年味，共同歡慶春節。整場30分鐘煙火節目，在高空中交錯綻放，照亮金廈夜空，呈現一幅幅絕美畫面，穿過寒冬，讓鄉親感受新奇浪漫，充滿歡樂與夢幻，也帶來新春的暖意與祝福。

此外，活動當晚除煙火秀外，縣府也特別安排暖場音樂表演、魔術表演及迎春節目，並且備有禦寒的暖冬熱飲供應。縣府觀光處也提醒鄉親，現場停車位置有限，人流、車流預計不少，請盡可能提早前往會場，等待欣賞長達30分鐘的跨年璀璨煙火秀。

主辦單位表示，煙火施放活動現場周圍屆時將配合進行交通管制，非上林村居民車輛請勿行駛進入村莊，進場車輛進入烈嶼鄉後，建議民眾能以逆時鐘方向行進；濱海大道L26據點至會場路段配合單側停車，活動結束後行經濱海大道、南環路離開會場，相關管制請鄉親配合。

縣府也提醒民眾，煙火施放地點周遭海域350米內為管制海域，建請漁民當日晚上18時後，避免行駛至相關海域，確保安全並利活動順利進行，若有不便，敬請見諒。

另外為了方便鄉親前往烈嶼觀賞春節煙火，活動前後，規畫金城車站至上林村將軍廟往返接駁專車，提供鄉親選擇。接駁專車發車時間(視人流實際狀況機動調度)：

(1)金城車站 →上林村將軍廟，共2班車。發車時間分別為18：00及18：30。

(2)上林村將軍廟 →金城車站，將自20：40起，至接駁完旅客為止，並協助轉運21：20山外2號車班及21：10沙美5號車班。

(3)另接駁車輛有限，巡迴載送，屆時請耐心等候，或建議民眾可搭乘金烈幹線公車。

最後，縣府觀光處表示，兩岸煙火從2007年開始，至今已有17年的歷程了，廈門、金門兩地的春節煙火形成了常態化模式，每年春節，兩地的同胞都要共放煙火同慶佳節，期待這樣的煙火能夠像兩岸同胞的情誼一樣，長長久久。相信兩岸同放煙火，這並不是一場尋常的煙火，更是凝聚著兩岸濃濃的親情和思念。如對活動有任何疑問，可洽詢金門縣政府觀光處，電話：082-372267。