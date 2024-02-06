2024年加強重要節日安全維護工作已於2月1日22時展開，縣長鍾東錦為激勵協勤民力的工作士氣，5日晚間在苗栗縣警局3樓大禮堂親自主持慰問會議，包括苗栗縣議長李文斌、副議長張淑芬、秘書長陳斌山、民防大隊長楊明燁、義交大隊長余文忠、義警大隊長劉國昭、山地義警隊長黃月娥及警察局局長陳世煌所帶領的團隊等到場。

鍾東錦在會中感謝各單位過去一年的努力，期勉各單位持續為苗栗縣治安、交通及為民服務努力奉獻，另特別感謝縣警局所有員警及協勤民力每年春節期間犧牲假期，無私的奉獻，全力守護治安、維持交通順暢及提供為民服務工作，讓民眾能安心過佳節。

2024年加強重要節日安全維護工作已於2月1日22時展開，縣長鍾東錦5日晚間慰勤執勤人員。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

縣府為建構安心麗淨家園及健全的治安維護網絡，全力執行掃蕩非法槍彈、安居緝毒及打擊詐欺等工作，編排金融機構安全檢測及辦理防搶演練以維護金融機構安全，同時啟動各大風景區交通疏導管制勤務。另為了杜絕酒後駕車情事，進行高強度的酒駕執法，以確保人民生命與財產安全，縣長也特別提醒近來天氣變化大，新冠肺炎及流感疫情上升且併發重症通報數增加，希望同仁注意身體健康，保護好自身安全，才能保護更多民眾的健康。

2024年加強重要節日安全維護工作已於2月1日22時展開，縣長鍾東錦5日晚間慰勤執勤人員。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

縣警局長陳世煌強調，除了感謝各級長官對警察的厚愛，也感謝同仁們的辛勞付出，同時也期勉執勤人員在這段重要節日期間竭盡所能，共同維護良好的治安、交通及安居環境，並請相關協勤民力全力配合，讓民眾能安心過一個好年。鍾東錦一行慰問縣警局本部執勤員警後，共分5條路線，逐點慰勉辛勞執勤的警察同仁及協勤民力，並頒發慰問品，感謝所執勤協勤人員。

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