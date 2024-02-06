英國王室5日宣布，國王查爾斯三世罹患癌症。

白金漢宮宣布75歲英王查爾斯三世（King Charles III）罹患癌症，但未說明是何種癌症。親友透露，查爾斯的病情「發現得早」，而且「預後良好」，對於治療「非常樂觀」。不過多家外媒也開始盤點，若查爾斯「病重」到無法執行公務，將由誰暫代職務。

白金漢宮5日發布聲明，證實查爾斯罹患「某種癌症」，對於治療「非常樂觀」，期待盡快全面恢復職務。

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英國王室未透露查爾斯罹患何種癌症，僅表示他是在治療攝護腺肥大時驗出罹癌，美國有線電視新聞網（CNN）引述自家醫衛分析師芮納（Jonathan Reiner）指出，患者送醫後通常需要照X光等檢測，可能因此發現其他問題。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，據悉查爾斯上周初就獲悉罹癌，不過4日仍堅持赴教堂做禮拜，並溫暖地對現場民眾揮手致意。

King Charles has made his first public appearance walking to Sunday church after leaving hospital following a surgery. @Brett_McLeod #9News



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報導引述王室家族友人，指出查爾斯的病情「發現得早」，並且「預後良好」，他本人也「非常樂觀」，治療後如往常般下床活動，「他樂觀到你甚至不知道他有狀況」，「他和他的醫生都非常、非常積極樂觀」。

白金漢宮聲明指出，查爾斯治療期間，醫生建議延後執行公務，不過他仍將處理「國家事務及官方文書工作」。

另一名王室家族消息人士透露，查爾斯不會因為病情或身體虛弱就取消公開活動，減少公務只是為了「降低人際接觸」，「這顯然令人震驚，但他狀況很好」。

■外媒盤點若查爾斯「病重」 將由誰代理職務

儘管英國王室並未宣布查爾斯治療期間是否需要代理人執行公務，不過外媒已紛紛分析將由誰擔起王室重責大任。

CNN指出，一旦查爾斯「病重」到暫時無法全面執行公務，他能將部分職責委託給2至3名國務顧問（Counsellors of State）履行。現任國務顧問包含王后卡蜜拉、威廉王子、哈利王子、妹妹安妮公主（Princess Anne）、小弟愛德華王子（Prince Edward）、大弟安德魯王子（Prince Andrew），以及安德魯王子的長女碧翠絲公主（Princess Beatrice）。

Prince Harry could make a shocking return to royal life following King Charles’s cancer diagnosis as one of the seven royals who may carry out official duties if the monarch is incapacitated.https://t.co/QV2SOy9mDv — Sky News Australia (@SkyNewsAust) February 6, 2024

不過一旦查爾斯「完全」無法執行公務，屆時他的權力能被收回，並由攝政王承擔，依照法律，那將是王位第二順位繼承人威廉。

《每日郵報》指出，王室幕僚強調，查爾斯不需要委任國務顧問執行公務，不過據悉在他治療期間，卡蜜拉將繼續全面履行公務，安妮公主將執行授勳儀式的公務，妻子凱特才剛進行腹部手術的威廉，則已宣布將在本周稍後恢復執行公務。