澳洲央行在周二會議上維持利率不變，仍維持在4.35%、近12年高位，符合預期。但該行警告，為了遏制通膨，可能還需要進一步加息。

投資人已將澳洲央行降息的押注，從六月推延到八月，經濟學家也預計，澳洲央行在今年下半年將保持利率穩定。

在澳洲央行公佈利率決議後，澳元兌美元上漲0.35%，至0.6505美元。

盛寶銀行(Saxo)駐新加坡的外匯策略主管 Charu Chanana說： 「有鑑於最近聯準會、歐洲央行和其它主要央行對放鬆預期有所抵制，澳洲央行保留鷹派傾向是完全合理的」。

同時之間，美元指數在周一來到104.60、近兩個月高位之後，目前穩定在104.38。該指數在去年下跌2%之後，今年以來已上漲3%。

周一的數據顯示，隨著新訂單增加，美國一月服務業PMI加速擴張，連同上周五公布的強勁就業報告，顯示經濟依舊強勁。

一系列美國經濟強勁數據，都為聯準會的降息預期潑了冷水，聯準會主席和其他官員也反對提早降息的想法。

根據CME FedWatch資料，交易員自今年初以來一直在減少降息的押注，目前預計三月降息的機率為15%，而在年初的機率達69%。

交易員目前預期，今年將降息115基點(1.15個百分點)；相較之下，一月初的預期為150基點。

在其它貨幣方面，歐元兌美元匯率變化不大，為1.0747美元。英鎊上漲0.08%，但仍接近周一觸及的近七周新低。儘管數據優異，英鎊在周一仍下跌。