為確保今年春節7天連假民眾出遊、返鄉能「一路順暢，人車平安」，苗栗縣警局分析元旦連續3天假期轄內各大風景區所湧入的車流與人潮後，規劃利用6項科技工具輔助交通疏導作為，並全力投入各觀光景點交通疏導勤務，也將這6項科技工具功能宣導民眾知悉運用，讓用路人獲取即時交通資訊，隨時掌握交通事件及春節連續假期交通狀況。

6大項科技工具輔助交通疏導包括：

一、苗栗縣政府Line官方帳號：加入「苗栗縣政府」Line官方帳號或下載「2024苗栗玩透透」電子書，即時取得縣內最新旅遊及交通資訊。

二、內政部警政署警政服務APP：提供即時路況查詢、收聽警廣、測速執法點查詢及報案等多項服務功能。

三、高速公路1968APP：提供國道即時路況、即時影像、替代道路、路況播報及警廣電臺等服務，並獲取113年春節連續假期交通疏導措施等訊息。

四、i68即時路況APP：提供國道即時路況、行車路況、替代道路、疏運計畫、即時影像及緊急路況處理等服務。

五、即時路況影像APP：除取得國道即時影像，亦可獲取台61線、台72線及重要路段即時影像；另提供道路施工、各種路況事件、測速及科技執法地點查詢服務。

六、幸福公路APP：提供國道、台1線、台3線、台61線及台72線等主要道路即時路況及影像，並提供道路封閉管制、施工等最新消息。