迎接龍年到來，不少人會趁年前進廠保養，但日前傳出民眾團購到假貨針劑！其實不只醫美針劑，近年流行的鳳凰電波儀器也傳出有假，甚至有假冒技師或非法醫師使用來路不明的探頭與儀器，在網路上以低價話術非法攬客，因此專業醫師提醒，千萬不要貪小便宜，而傷了自己的肌膚。

魏嘉宏皮膚科診所院長魏嘉宏表示，鳳凰電波是美國原廠的儀器，所以有一定的價格，若市面上遇到低價的療程應謹慎小心，很有可能是山寨儀器；或是使用沒有經認證過的探頭，施打完可能達不到預期的效果，甚至還可能產生副作用等問題。另外，在社群媒體上團購也是非常危險的行為，因為無法確認這些儀器的來源及真偽。

魏嘉宏皮膚科診所院長魏嘉宏醫師表示，鳳凰電波是美國原廠的儀器，所以有一定的價格，若市面上遇到低價的療程，應謹慎小心。(中時新聞網攝)

想要確認原廠機器，首先要找原廠認證的診所。鳳凰電波原廠提供官方網址，民眾可將想施打療程之診所名輸入查詢，以確保該院所為原廠購買儀器診所；或是請診所出示原廠儀器證書，儀器上也要貼有雷射防偽標籤。

要辨識探頭的真假，則是探頭要請操作人員當場拆封展示，確認包裝完整無破損痕跡；再來看包裝外是否貼有雷射防偽標籤，上面印有「台灣」的字樣才正確；最後最重要的步驟是掃碼，通常掃描後會出現官方Line的介面，接著使用官方Line的相機掃描條碼，即會出現探頭資訊，可確認該探頭是否為第一次使用。

施打醫美前應謹慎判斷，不隨意接受來路不明的療程，施打前認明證貨才能安心變美。(中時新聞網攝)

假機器和假探頭流入市面，若過年想變美，施打前應謹慎判斷、認明正貨，不隨意接受來路不明的療程，才能安心變美過好年。