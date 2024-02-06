不少鐵道迷喜歡在鐵道旁捕捉列車經過的畫面，不過印尼一名14歲的鐵道迷YouTuber，卻因為拍攝時太過專注，沒有察覺到另一個方向也有火車駛來，當場被撞上慘死，驚悚的畫面被一旁的友人記錄下來。

《Tribun News》報導，這名少年鐵道迷4日中午與朋友相約，到印尼雅加達東部的Pondok Jati車站拍火車，只見當時他專注拍攝一列從右方駛來的火車，卻沒注意到自己所站的軌道上，反方向有另一輛列車正朝他疾駛而來。

Kemaren siang sekitar jam 12.34 ada anak Railfans atau dikenal RF alias pecinta Kereta Api tertabrak lokomotif di petak Stasiun Pondok Jati - Jatinegara (Gunung Antang), saat merekam kereta di wilayah tersebut.



Hobby yang sangat berbahaya 🥺 pic.twitter.com/OztVTwQlvZ — Dagelan  (@dagelanx) February 4, 2024

當下右方來車的駕駛發現情況不妙，趕緊揮手要少年離開，但他似乎沒有體會駕駛的用意，加上太過專心拍攝，也沒有聽到火車示警的鳴笛聲，短短幾秒內就被另一列來車撞上，當場魂斷鐵道。

一旁的友人也站在軌道邊緣拍火車，自己及時跳離鐵軌，不料卻拍下少年最後的身影。影片曝光後，不少網友表示震驚、惋惜，認為少年誤判火車警示音來自前方火車，忽略了身後有另一輛車朝他直直衝來，稱鐵道迷是「世界上最致命的嗜好之一」；也有網友提出迷信說法，質疑少年當下遭到邪靈附身，才沒有聽到駕駛鳴笛示警。