一名女子近日得知30多歲的男友，每晚都和母親同床睡，十分驚訝，PO文問是否正常？貼文激起討論，網友假設她男友是台北人，並表示在台北家人同睡一張床很正常，因房間不夠，很多家庭只能全家一起睡，但也有人認為超過30歲還跟母親睡，不太妥當。

原PO近日於《Dcard》指出，和男友交往不到1個月，從聊天中得知對方至今仍和母親睡同一張床，男友解釋因家中房間不夠，父親又會打呼，因此分房睡，和母親一起睡是從小到大維持多年的習慣，說法讓她難以接受。

由於原PO從小就有自己的房間，很重視個人隱私及空間，但男友卻不認為和母親同睡有問題，擔憂對方有戀母情結，又怕是自己太過敏感，詢問母子同睡的情況是否普遍？

文章一出，網友意見分為兩派，一部分人假設原PO男友是台北人，情況就很合理，因台北寸土寸金，房子坪數小，房間不夠只能和家人擠一起睡；另一派人則說，睡同間房間可以，但無法理解睡同張床，且原PO男友的年紀過30歲，已不是單純家庭環境因素問題，建議她和男友聊聊未來人生規劃。