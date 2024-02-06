小宇首唱破〈破碎的完整〉。（喜鵲娛樂提供）

宋念宇（小宇）聯手同門師妹艾薇參加台視《2024超級巨星紅白藝能大賞》除夕特別節目，登上台北小巨蛋舞台代表白隊帶來精彩的演出，小宇身穿帥氣紅衣自彈自唱緩緩從舞台升起，大家紛紛好奇他是否穿錯衣服顏色走錯棚？小宇不改幽默地笑說：「我的白色戰袍已經給鋼琴穿了，所以我們才是最標準的紅白舞台」。

小宇帶來兩首經典情歌，分別是Netflix全球影集《她和她的她》主題曲〈破碎的完整〉全球首唱以及最膾炙人口的全民情歌〈終於說出口〉，兩首歌剛好橫跨了16年，今年出道16週年的他用這兩首歌來陪伴大家迎接新年，這段被小宇自己形容為極私密，如同「在房間裡的演出」，將首次在紅白舞台上帶給大家，也讓更多歌迷觀眾敲碗希望可以趕快聽到小宇的演唱會。

艾薇獻唱組曲引起現場萬人大合唱。（喜鵲娛樂提供）

艾薇則是一連帶來兩首經典招牌歌曲〈失重前幸福〉、〈悲傷的五個步驟〉，希望在2024年大家可以一起告別悲傷，迎接幸福。一聽到前奏響起，現場上萬歌迷便尖叫連連，全場沈醉在艾薇動人歌聲中並跟著合唱，足見艾薇的Live感人唱功。有別於以往充滿爆發力的演出，艾薇身穿白色輕羽從腰際散下，一襲粼粼璀璨輕紗，既浪漫又優雅，宛如芭比娃娃。第3次來到紅白舞台的艾薇興奮表示：「上一次來紅白的時候剛好碰到疫情，台下沒有觀眾，這一次可以真正感受到小巨蛋萬人同樂合唱的氣氛，真的非常興奮！」