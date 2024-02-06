立法院長韓國瑜找來前副祕書長周萬來擔任祕書長，藍綠立委一致表示肯定。一般的看法不外周萬來嫻熟議事規則，對付民進黨團總召柯建銘「剛好而已」。其實，周萬來除了是前院長王金平倚重的議事幕僚，同時也是重要的政治幕僚，史上首件佔領國會的「太陽花學運」能夠順利落幕，周萬來扮演重要的關鍵角色。

周萬來的出線，一般的評估就是請出議事「教科書」，藉此壓制玩議事規則已經

「爐火純青」的柯建銘；但是資深、專業之外，加上敢戰才是周萬來能夠讓頭角崢嶸、自以為是的立委、記者信服的關鍵。只要待過立法院的人，「周處長」就是議事規則的「代名詞」，等於「王院長」之於立法院；第二屆、1993年進來國會，目前還沒「畢業」的最資深立委、萬年總召柯建銘，對戰在立法院服務近40年，幾乎都在議事處的周萬來，確定難討到便宜。韓國瑜主持首場協商，面對綠白互嗆院長投票是否有效問題，已經到劍拔弩張之際，周萬來搬出「立法院議事規則」54條第2項，認為議事錄記載有錯誤或遺漏，可用書面提報院會；以「來函照登」處理，兩方雖不滿意但至少能接受，這「一槌定音」效果讓一場風暴戛然而止。

不僅專業、資深，周萬來就像議事規則的「傳教士」，願意主動「宣揚」，面對立委咄咄逼人也是毫不退讓，甚至有時還會主動出擊，會議後還找意見相左的立委溝通，因此，周處長舌戰立委的畫面在立法院很平常，但他總是引經據典、以理服人，可以說，立委、助理、記者修習議事學分，就是這樣靠著實務操演，以及周萬來的教科書和不厭其煩的解說拿到的。

因為嫻熟憲政運作、議事規則，周萬來在副秘書長任內，經歷立法院兩件驚天動地的大事，就是2013年的馬王政爭，以及2014年的太陽花學運，都成為王金平重要的諮詢幕僚。尤其太陽花學運，負責立法院維安工作的周萬來的角色更是吃重；歷經24天的佔領行動，最後在王金平發表四點聲明，宣告和平落幕。關鍵的承諾「金平秉持院長職權，鄭重向各位報告：在《兩岸協議監督條例》草案完成立法前，將不召集《兩岸服務貿易協議》相關黨團協商會議」，等於具體回應學生「先立法，再審查」的要求的內容，就是出自周萬來的手筆。

熟悉議事規則的周萬來根據《立法院職權行使法》第68條，「為協商議案或解決爭議事項，得由院長或各黨團向院長請求進行黨團協商」。再者，「各委員會審查議案遇有爭議時，主席得裁決進行協商。」也就是說黨團協商院長和委員會都有「發動權」，只是因為王金平是朝野都能信任的資深立委，素有「公道伯」之稱，往往大小爭議都直接丟出來協商，才會給外界院長有完全「發動權」，周萬來透過議事規範，讓學生和藍營都沒有異議。一個月後，與王金平關係緊張的馬英九總統，提名周萬來為考試委員，證明在識人方面，兩人倒是英雄所見略同。