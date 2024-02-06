近來寒流來襲又適逢尾牙春酒旺季，新竹縣50歲游姓科技人在尾牙聚餐時豪邁乾杯，喝到一半卻突然倒地不起，同桌友人見狀趕緊叫救護車，同時第一時間幫忙施予CPR急救，男子OHCA緊急送到東元綜合醫院救治，心導管中心團隊即時在60分鐘內打通阻塞的血管，成功救回游男子性命，住院觀察後平安出院。

東元醫院心臟內科主任張聖典表示，游男自述曾做過健康檢查，檢查報告紅字只有膽固醇偏高，沒有其他重大疾病，自認身體還算健康，但OHCA到院檢查發現三條血管都有阻塞，而且狹窄得非常嚴重，分別是左前降支、左迴旋支和右冠狀動脈，這次即時在黃金時間主要打通左前降支，也是三條之中最重要的血管，成功救回生命。

張聖典說，寒流來襲，連續低溫、陰雨綿綿和冷風刺激，會促使血管收縮、心跳加快，讓心臟與血管的壓力增加，本身有心血管疾病的患者，可能引發心律不整或急性心肌梗塞，最近又剛好是尾牙旺季，宴席黃湯下肚，酒精影響加上夜晚氣溫偏低，都增加心血管疾病的發生機率！

心肌梗塞的高危險因子有年齡、家族史、吸菸、缺乏運動、肥胖、高血壓、糖尿病，還有容易被忽視的「高膽固醇血症」，低密度膽固醇超標是造成心血管疾病的重要風險因子，許多患者都知道要控制低密度膽固醇，但往往看到抽血報告低密度膽固醇數值下降，就擅自停藥，導致血中的膽固醇不穩定，治療效果也就大打折扣。

而高血脂是慢性病，一旦中斷服藥，血液中的低密度膽固醇很快就會回升，因為沒有明顯症狀，要抽血才知道，因此容易被忽視。低密度膽固醇回升後，會使血管變狹窄、阻塞，呼籲有三高的朋友要規律服藥、控制飲食、保持運動，讓血脂達到理想目標，才能降低心血管疾病的風險。

張聖典提醒當出現不明原因左胸悶、頭暈、心悸、噁心、喘、呼吸困難的心肌梗塞的徵兆，務必把握黃金時間就醫治療。

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