蔡英文總統赴北部地區戰備部隊勗勉，前往陸軍第206旅駐地，視察1年期義務役士兵的訓練情形，包括近戰格鬥、手榴彈投擲訓練等項目，並祝國軍官兵們新春佳節愉快。（黃世麒攝）

蔡英文總統赴北部地區戰備部隊勗勉，前往陸軍第206旅駐地，視察1年期義務役士兵的訓練情形，包括近戰格鬥、手榴彈投擲訓練等項目，並祝國軍官兵們新春佳節愉快。（黃世麒攝）

蔡英文總統今至陸軍步兵206旅視導1年期義務役新訓，入伍不到2周的新兵在班長帶領下，進行近戰格鬥、手榴彈投擲訓練。蔡總統視導過程中頻頻微笑點頭，面對媒體詢問是否滿意，則用左手比了一個讚，給予新兵肯定。

蔡英文今由國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正等人陪同，一早先前往空軍791旅視導防空部隊戰備，再前往犁頭山營區，視導206旅步四營甫接訓的1年期義務役訓練現況。

首批1年期義務役於1月25日入伍，陸軍步兵206旅接訓290名新兵，今進行近戰格鬥及手榴彈投擲訓練。其中近戰格鬥分為立技、護身倒法以及擒拿術，在教育班長指揮下，新兵依序做出分解動作，再配合口令進行連續動作。

一行人到達訓場後，由206旅步4營營長陪同並解說，蔡英文也近距離觀察新兵訓練狀況，過程中頻頻點頭，露出滿意微笑。隨後她前往手榴彈投擲訓練場，觀看訓練過程，並特別詢問陸軍官兵，使用的彈體形式為何？陸軍將領則表示，是不會爆炸的訓練彈。

在蔡英文頒發加菜金後，現場媒體也追問「總統滿意嗎？」雖蔡英文並未回答，但也停下腳步，轉身朝媒體比了一個「讚」，才上車離開。