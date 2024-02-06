前台北市長柯文哲曾直言內湖交通「沒救了」，台北市長蔣萬安表示，上任後花費許多心力改善內湖交通，目前已有相當成效，通勤時間減少6至13％，但長遠來看還是要靠捷運網路興建，東環段已於去年3月份核定，希望今年底、明年初動工，雖過程一定會衝擊交通，但希望透過工程、管理手段，降低所有影響。

蔣萬安指出，上任後花費很多心力改善內湖交通，但不可能一蹴可幾，去年1、2月成立府級小組，跨局處改善內湖交通，目前已有相當成效，至少通勤時間減少6至13％，也近進行19項交通工程小手術，朝向15％努力，慢慢舒緩，但長遠來看仍要靠捷運路網，目前東環段已於去年3月份核定，希望今年底、明年初動工，舒緩內科交通。

但許多議員擔憂，東環段施工，短期內交通狀況將會雪上加霜，蔣萬安直言，過程一定會衝擊交通，但多年下來累積捷運施工經驗，並請交通局相關局處及早因應、擬定方案，除工程手段外，也會搭配管理手段增加人力、使用科技，希望降低所有衝擊。

此外，柯文哲還留下成功市場、東門市場改建及台北市音樂與圖書中心工程。蔣萬安說明，成功市場因疫情導致施工成本增加，廠商原本想要解約，但透過積極溝通最終願意履約，目前市場自治會擔心半地下室規畫將影響人潮和生意，意見作為後續規畫調整，以維持原本商機為目標，會持續和攤商及周邊住戶溝通。

他說，東門市場改建困難點則在於中繼市場選擇，原規畫南門中繼市場保留讓東門市場使用，但地是中央的，中央認為當初簽約本就是短期，且已規畫做中央部會使用，溝通後中央仍要收回，但最終決定於特一基地蓋東門中繼市場。

蔣萬安指出，音圖目前還在規畫設計階段，後續還要招標，會把周邊住戶意見納入參考，較擔心周邊交通狀況及預算規模。柯任內多項工程延宕受大環境因素影響，但柯規畫時很多時候就是減項發包，他面對問題該編列預算就編列，不影響市民權益為重點。