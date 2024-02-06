蔡英文總統今依序前往空軍791旅、陸軍206旅視導，隨後前往陸軍裝甲542旅與官兵代表會餐。她致詞時要求，國防部應落實各項訓練課程的執行，並且滾動檢討，確保訓練品質和成效；也感謝國軍弟兄姊妹堅守崗位，讓國人能夠過個好年。

蔡英文說，再過幾天就是農曆春節，春節前夕她特別來到第三作戰區 ，代表國人同胞，感謝國軍弟兄姊妹對國家安全的努力與付出。

蔡英文表示，守護國家安全需要每一個人的力量，為了持續強化我們全民國防體系，從今年開始恢復一年期義務役，而首批新兵也已經在上個月入伍。

蔡英文說，今天上午除了到北部地區的防空部隊了解裝備現況，也到陸軍206旅步4營，關心首批一年期義務役新兵的營舍環境和訓練情況。她要請國防部落實各項訓練課程的執行，並且滾動檢討，確保訓練品質和成效 ，也期許各位弟兄姊妹持續勤訓精練，精進自我。

蔡英文表示，像是陸軍542旅聯兵一營反甲排，在去年的天馬操演，獲得全軍第一的殊榮，對於個人或者部隊都是一大肯定；陸軍542旅的迅雷跆拳社三年多前兩次組隊參加新竹縣縣長盃跆拳道錦標賽，也全員獲獎。

蔡英文說，另外部隊中也有弟兄姊妹積極考取專業證照，以及進修學位，她非常鼓勵大家持續提升個人的學識、技能，讓軍旅生涯更豐富，也能在崗位上發揮各項專業。最後，她再次感謝國軍弟兄姊妹堅守崗位，讓國人能夠過個好年，並提醒休假的弟兄姊妹也要多陪伴家人，注意自身安全。