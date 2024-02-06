醫學中心評鑑今年北部競爭白熱化，因分數差距僅在0.4分內，衛福部長薛瑞元親自宣布，決定打破原先的家數上限，台北區「增額」新增台北慈濟及雙和醫院2家，北區新增台大新竹分院1家為醫學中心。對此，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁直言，評鑑結果讓人出乎意料，規則跟當初公告寫的不一樣，衛福部是自打臉，應重新定位醫學中心角色，數量應有掌控。

薛瑞元以醫學中心評鑑標準已20年未修，加上受疫情影響，已7年未評鑑，今年每家醫院都有進步，最高分95.52分，最低91.92分，而第7名到第10名差距僅0.4，「同燈同分」、難分優劣，經衛福部與專家討論，認為排序前10名的醫院均具醫學中心資格，拍板決定增額3家升格醫學中心。

「評鑑結果讓人出乎意料！」洪子仁表示，醫院評鑑是各醫院很嚴肅看待的事情，去年公告的醫學中心評鑑規則也都寫得非常清楚，除了分數要達標之外，若都達標就依排名取序，這是明文寫在申請公告上的，如今因為分數相近就改採認定方式，衛福部修改規則是自打臉。

洪子仁說，台灣地區每200萬人口需要1家醫學中心，以此估算，全台僅需12家醫學中心，全台目前已有19家醫學中心，數量增加並非不可行，但也應注意醫學中心的定位與角色。

洪子仁指出，醫學中心是領頭羊，因此，民眾常會認為醫學中心技術最佳，在財務負擔許可下以醫學中心為首選，但醫學中心數量增加後，應考慮到健保給付、醫療轉診制度等問題，若未適度數量控管可能造成醫療資源的分散及醫學中心社區化、區域醫院化的風險發生。

台灣醫務管理學會也呼籲，這一次名額增加，衛福部應請專家學者系統性的考量評鑑制度如何修改，通盤思考醫學中心增額後對健保支付制度、醫療轉診及台灣醫療照護制度的影響。衛福部如今開放認定，相信未來醫學中心家數只會更多，未來要不要打破醫學中心家數上限，需要大家坐下來好好去討論。