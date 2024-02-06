靜安會自家宮廟遭砸，8＋9囂張遠征士林夜市尋仇6人遭逮。

自稱竹聯幫靜安會的尹姓男子，與居住在松山區的李姓男子原有糾紛，3日凌晨因自家的宮廟「振勝堂」遭砸，尹懷疑是李男所為，當天晚間找來另外5名「八家將」，持棍棒砸毀士林夜市、李男經營的射氣球攤位，檢警5日拘提尹等6人到案，訊後依聚眾鬥毆、恐嚇、毀損等罪嫌，移送檢方複訊。

22歲尹男居住在松山區一帶，因停車位與35歲李姓男子常有糾紛，尹憑藉自己是「靜安會」成員，多次毆打李男，3日清晨，尹擔任堂主的宮廟遭不明人士砸毀，尹除了向警方報案外，自己更聯繫小弟，準備找李男出氣，一群人得知李男平時在士林夜市經營射氣球換禮品的攤位，決定深夜遠征士林，砸攤出氣。

李男在慈諴宮前方經營遊戲攤位，尹男等6人下車就持棍棒朝攤位一輪猛砸，將一旁禮品推入路中，一旁路人手持玩具槍射氣球，當場看傻眼，尹更指示小弟，全程錄影拍片，隨即將影片上傳個人社群軟體炫耀，整個過程數分鐘，即由小弟開車接應、搭計程車逃離現場，行徑囂張。

由於正值「加強重要節日安全維護工作專案」期間，夜市是觀光客聚集，案發星期六人潮聚集，警方立即根據報案內容，鎖定尹等人犯案，5日即持拘票南港、松山逮捕尹男等人到案，查扣犯案用的球棒、穿著衣服，訊後依法送辦。