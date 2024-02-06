互擁痛哭！母心疼女兒喊「妳沒錯」 陳沂淚崩：為何該道歉的是我們 @ChinaTimes

網紅陳沂過去曾在網上抨擊羅志祥、吳宗憲、鄭家純等人，昨(5日)驚傳她行經長安東路時，遭嫌犯黃男痛毆，導致臉部和耳朵都有挫傷，黃男供稱自己是喝醉認錯人，但警方仍在調查背後是否有指使者。今下午陳沂將與立法委員陳菁徽、徐巧芯、台北市議員鍾沛君在立法院招開記者會，親口說出事件真相。

陳沂稍早穿白色襯衫現身，不時低頭表情落寞，她與立法委員陳菁徽、徐巧芯、台北市議員鍾沛君陪同下現身，陳菁徽說陳沂煩惱了一個晚上，直到半夜才聯絡上她，陳菁徽決定站出幫陳沂說話，接著播放現場影片，陳菁徽表示：「非常可怕」，並表示現場還好有好心路人跟外國人幫忙，才沒有讓陳沂繼續被打。

【LIVE直播】當街遭男子狂毆猛踹 網紅陳沂召開記者會說明｜2024.02.06 @ChinaTimes

陳沂跟母親在記者會上抱頭痛哭。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

立委鍾沛君表示施行暴力就是錯，這種仇恨言論不應該早被容忍，她強調有心人士不需要存在僥倖心態，尤其當社會亂象變成流量密碼，部分網紅和追隨粉絲甚至為此感到樂此不疲，她強調這是很可怕的現象。鍾沛君表示，影片中看得很清楚，加害人稱打錯了，她認為有心人不需要故意鑽漏洞，刑法上有「等價客體錯誤」，錯就是錯，不能因為說打錯人就不算錯誤。

陳沂表示，自己也是在記者會上第一次看到自己被打的影片，說實話身為被害者，其實現在心情非常的激動，心臟也跳動的很厲害。她還原自己是在等紅綠燈時，被嫌犯黃男搭訕，問她是不是陳沂？她坦言對黃男的第一印象像是「有在吃藥」，指對方眼神渙散、有嚼檳榔，第一時間她本能性退了一步，被問到可否合影？陳沂便答應，但沒想到對方就用手跟手機開始攻擊她的頭部。

陳沂驚傳被路人襲擊痛毆。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂說黃男接著便瘋狂朝她拳腳相向，好在兩位見義勇為的外國人士相救，反則目前不會在這邊開記者會，而是躺在加護病房。陳沂表示逃到消防局求救時，兇嫌在外面狂喊某位女性的名字，音近「黃怡君」，因此有媒體揣測是否有可能是兇嫌認錯人，對此，她表示一開始對方還詢問自己是否是陳沂？因為強調對方絕不可能認錯人，認為對方完全是在狡辯。

陳沂指出，畫面中有個灰衣男子起初想要制止黃男，疑似是黃男的同夥，因為她家的管理員監視器有錄到，昨天下午兩點多的時候有一台詭異的黑色車子在她家門口徘徊，然後灰衣男稱自己當時在車上睡覺，不知道自己的朋友衝下來打人，等他發現時便立刻下車阻撓，陳沂因此認為有可能是預謀犯案。

陳沂說，昨天是她一生遇到最可怕的經歷，平時走在路上若遇到粉絲要合影，她都是親切的、開心的跟大家合照，所以昨天那個當下，雖然覺得對方有點怪怪，但還是答應和對方合影，沒想到對方忽然變臉，喊了一聲髒話類似「X你娘」之類的，便往她頭上猛打，到現在為止，這個畫面她揮之不去，自己也因此睡不著。

陳沂說，事發之後自己不知道該怎麼辦，如果在自媒體發文，可能會被說是炒新聞，她也考慮身為公眾人物、網紅的壓力，她舉出近年TOYZ、蔡阿嘎、館長網紅遇襲的案件，每個網紅遇到暴力對待時，網友的風向都是「你們自己嘴秋出事，你們活該被打」，她看到有風向稱他們言語霸凌人家，活該暴力被打，陳沂覺得很殘酷，因此第一時間不想聲張。

直到昨晚有社會線記者聽到風聲來跟陳沂求證，她才對外坦承被打，她也知道新聞會爆出來，既然如此她要勇敢說出自己的心聲，「我不會是第一個，也不會是最後一個」，她也認為自己是受害者，沒有犯錯，為何因此要躲起來，會不會因為這樣的暴力對待，以後沒人敢說實話、真話？陳沂說：「我自認為我當網紅以來就是就事論事，我一直以來都是講真話，粉絲支持我，也是因為我講出他們內心真正想要講出的聲音」。

今天陳沂在立法院舉辦記者會，陳沂說有網友諷刺她有多了不起，但是憲法本來就保障、免於人民生活在恐懼下的自由，此時此刻，陳沂說她這時確實很恐懼，希望現在在看這場記者會的人都可以說想說的話、做想做的事，免於遭受暴力對待的恐懼，「希望我們的國家、我們的社會可以還我一個公道」。

陳菁徽表示，不論是政治人物或是網紅，行程都有點半透明，如果這國家是允許別人在路上亂打人，他們要如何感到安全。而立委徐巧芯表示警方應該徹查原因，否則只會讓事件一再發生，尤其當黑幫涉入社群網路，那政府的處置方案在哪裡？接著強調應該盡速查出幕後藏鏡人身分，才是當務之急最該做的事。徐巧芯表示在周邊由於有學校，因此有要求增派警力巡邏，沒想到還爆出暴力事件，讓她直呼不可思議，接著指出陳沂雖然曾在網路發言批評她，但不足以影響她不挺身而出幫忙。

陳沂表示任何所有她批評過的人，都有可能是幕後藏鏡人，包括身旁幫她挺身而出的立委徐巧芯也有可能，接著指出若不挺身而出，不等同告知所有人暴力可以解決問題，因此決定站出來向暴力宣戰，目前也已經聯繫館長等網紅一同出面譴責暴力，畢竟不知道下一個受害者是誰。

陳沂在開完記者會之後，立刻與母親互相抱頭痛哭，她呼籲媒體不要拍到母親，畢竟深怕母親若不小心曝光，恐怕會成為有心人下一個鎖定的對象。她表示母親得知事情後，一直安撫她不會有事情，但看到母親故作鎮定的模樣，讓她情緒崩潰直接淚灑現場，接著哽咽表示母親從小就教育她，本來就應該要講真話，不懂為何現在搞的身為受害者的自己才是真正有錯的人。

陳沂過去和馮語婷、律師李怡貞、網紅鳳梨都有過節。（圖／翻攝自馮語婷、女人大律師李怡貞、鳳梨 吳泓逸臉書）

陳沂過去在網上有不少敵人，近期和她槓上的「女戰神」馮語婷坦言自己不是在微笑，而是在大笑，稍早更曬出人山人海的示意圖，笑說陳沂口中的「嫌疑人名單」應該會是這樣的景象；而美女律師李怡貞懷疑此起事件的真實性，最後不忘酸說相信嫌犯應該是真的認錯人，因為陳沂平時濾鏡開很大；網紅鳳梨則暗示自己可能知道背後藏鏡人，可能是「某組人」。

吳宗憲和鄭家純聽聞陳沂被毆做出回應。（圖／中時資料照片）

而本土天王吳宗憲先前也跟陳沂槓上，聽聞此事後說：「標新立異者，難免被危言聳聽的報導所淹沒」；鄭家純則表示：「譴責暴力。請她好好休息，早日康復」；網紅推手圤智雨對於有人猜可能跟另一位網紅雪碧有關，圤智雨表示就他所知，雪碧不需要做這種事情，並笑說：「因此，打人是不對的，但我只能說，陳沂應該會乖一陣子吧？感覺上是這樣的」。

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