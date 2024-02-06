周四（8日）就是春節連假第一天，一名網友分享，今年的年假只有7天，真的超短，沒放幾天假又要開始工作，引起網友討論，不少人吐槽說，去年說要減少補班假課情況，就預料到今年一定又會有人抱怨假期不夠長；不過也有網友看了直呼，台灣人真的好奴，假少還要找理由說已經足夠。

一名網友在PTT上分享，春節是台灣最重要的傳統節日，結果今年春節連假只有短短7天，等於沒放幾天假又要回去上班，反觀其他國家，如果有這類重要節日，幾乎都是放好放滿，怎麼台灣的假就這麼短？

貼文引起網友討論，不少人吐槽說，去年放太多連假要補班補課，一堆人抱怨，改了就可以想見，今年一定還是有人會抱怨，「來了，補班被靠北，改過來一樣要靠北」、「想休更多就請假呀！像去年一樣周六狂補班有比較好嗎？不管怎樣都會有人抱怨。」

但也有網友說，春節休7天不會太多也不會太少，去年休了足足10天，差點收不了心回來工作，「其實7天差不多，10天真的太長」、「現在過年不像過去了，休7天就差不多了」、「還記得去年放假一堆，很多爸媽抱怨孩子收不了心」。

另派網友看了留言猛搖頭，直呼台灣勞工真的很奴，假期很少還要找理由，說怕收不了心，且大家要求的也不是要補班的連假，而是不用補班的放假，這很難嗎？