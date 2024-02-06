台北市立動物園將在4月1日起實施新票制，全票價格從60元調整為100元，台北市民則維持60元，優待票從30元改為50元，原本打7折的團體票則改為70元。

台北市動物園目前入園門票全票60元、優待票30元、團體票7折，園方規畫全票調整為100元、台北市民維持60元、優待票50元、團體票70元，台北市教育局去年9月通過此案，台北市法務局今年1月18日審議通過，1月30日簽提市政會議，台北市長蔣萬安今在市政會議拍板，確定4月1日實施。

台北市動物園長諶亦聰表示，大眾對於北市動物園形象以及動物福利、照護品質有很大期許，非常感謝市民與蔣萬安支持，讓門票價格得以調整，因4月才上路，預估今年可增加約4000萬收入，明年起則是年增5000萬。

由於台北市動物園前年也曾提出門票調整案，最後卻沒有成功實施，她分析，當年門票調整案沒有區分台北市民與非台北市民票，使得園方承受不少壓力，今年則有特意區隔，成為票價得以順利調漲的關鍵之一。

諶亦聰說明，北市動物園預算結構多年沒有大幅度調整，較難應付越來越嚴格的動物福利及國際評鑑與指標，現在有了這筆收入，將可逐步改善園內欄舍與空間，並與國際交換、引進動物，以及汰換空調設備與籌備110周年園慶活動。

她指出，依照法規，門票費用應每3年檢討1次，此次調漲後，將在3年後針對民眾意見、收入支出等條件做整體評估，再考量是否調整票價。