取自賴清德臉書

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副總統賴清德當選下任總統，他今天預告春節期間初一到初五，將赴全台各地廟宇參香，祈求新的一年台灣國泰民安、風調雨順，並發放一元福袋，向國人拜年。「十分期待和大家見面，歡迎各位一起來走春！」

賴清德5月20日將正式就任總統，今年是他以副總統身份發放福袋的最後一個農曆年，賴清德將從北到南全台走透透，一方面感謝群眾的支持，另一面傳達新年祝福。

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新年參拜行程從他的故鄉新北萬里開始，預計初一上午8點前往萬里昭靈宮，隨後分別趕往基隆慶安宮、台北方艋舺龍山寺、新北力行福德宮；下午轉往他第二個故鄉，曾擔任過市長的台南市開台天后宮、安平觀音亭和靈濟殿。

初二再度回到北部，上午9點赴苗栗白沙屯拱天宮參拜，之後是新竹市香山財廟、新竹縣楊柳堂、湖口三元宮，下午赴桃園市平鎮義民廟和景福宮。

初三上午先到台中市日南慈德宮、大里瑞和宮，下午赴彰化的鹿港天后宮、文德宮、東山鎮興廟、鳳山寺；初四赴雲林斗六的新興宮、北港朝天宮、嘉義民雄大士爺廟、朴子配天宮、嘉義城隍廟，再回到台南新營太子宮。

初五新春參拜最後一天，從南台灣的屏東東港東隆宮、屏東玉皇宮，再到高雄市的五甲龍成宮、覆鼎金道德院，所到之處也將親自發放福袋給前往的民眾。