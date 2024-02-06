伴隨半導體、資通訊產業大熱，2024年度百大熱門科系以資工、電機和法律名列前茅，同時受惠於2月私大學費補助3萬5000元政策上路，老牌私校的資工類科系也同樣深受高中生歡迎，其中包含中原大學、逢甲大學、淡江大學與輔仁大學資工系，均榜上有名。由此可見學費補助政策對於帶動選系不選校的趨勢，逐漸發揮效益

高教資訊平台「大學問」根據2023年2月1日起到2024年1月3日止，來自416萬不重複使用者、5740萬筆瀏覽數，從全國2722個科系的點閱率排行中，觀察到包括資工學類、電機學類等科系的點閱率排行提升，同時也排擠自然組考生對數學、物理、化學等基礎科學科系的關注。

依照「大學問」的調查結果，2024百大熱門科系7大熱門學群中，資訊學群新入榜，退出熱門學群的則是遊憩與運動學群；而藝術學群和大眾傳播學群雖仍在熱門學群榜內，但入榜科系減少。

「大學問」指出，至於就業較佳的國考、證照科系多的醫藥衛生和法政學群則首次入榜科系增加，包括排名第42名台北大學法律系、第56名成大法律和第28名中國醫藥大學中醫系和第48名台北醫藥大學藥學系等，都是首次擠進百大。

「大學問」提到，在熱門學類裡，包括資工、電機和法律名列前茅的學系，仍以頂大校系為主，但是受惠於今年2月私校學費補助3萬5000元政策上路，老牌私校的就業熱門科系也擠進同類科系領先群當中，資工類包括中原資工、逢甲資工、淡江資工、輔大資工；電機類則有中原電機、淡江電機、輔大電機擠入同類前15名；法律類除了同類排名第3名的東吳法律之外，還有輔大法律、東海法律都進入前10名。學費補助政策對於帶動選系不選校的趨勢，逐漸發揮效益。

技高學生減少，加上普通高中學生對於科大認知不多的影響下，科技大學熱門就業科系的入榜表現，也不如普通大學。

「大學問」資訊顯示，台科大資工仍為資工類第3名，超越成大資工、清大資工和陽明交大資工，但是以技術就業導向領先的科大，在電機、資工科系，僅有台科大、北科大、勤益、中科大進入熱門科系當中。