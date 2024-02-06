嘉義縣鹿草鄉創全縣第一，提出全額補助0至6歲嬰幼兒腸病毒自費疫苗接種補助，再加上公所加碼的生育津貼，欲打造友善育兒環境，6日鹿草陳小姐夫婦抱著未滿月次女到公所辦理生育補助，加上嘉義縣政府和公所加碼，一次領到4萬4000元，鹿草鄉長嚴珮瑜除恭喜夫妻喜獲愛女，也鼓勵爸媽帶孩子接種腸病毒，讓孩子的健康多一分保障。

嚴珮瑜表示，為減輕鹿草鄉設籍家長經濟負擔，給予家庭更多支持與照顧，公所在代表會支持下，今年2024年1月1日起，鄉內腸病毒疫苗自費接種補助正式開跑上路，依市場行情一劑自費4000到4300元換算，鄉內設籍0至6歲鹿草嬰幼兒，最多打3劑，最高可領到補助1萬2900元。

嚴珮瑜說，請鄉親記得於疫苗接種後3個月內，至公所社會課申請補助，透露許多家長很重視孩子的保護力，目前已有多位家長持醫療院所接種證明到公所請領，成功獲得補助。

除此之外，嚴珮瑜說，鹿草鄉育兒津貼也大加碼，第1胎1萬元，第2胎2萬元，第3胎以上每胎3萬元，藉加碼配合縣府生育補助，鼓勵爸媽勇敢生育，另也補助鄉內國中小學書籍費、學生團體保險費及學生家長會費，希望透過更多資源挹注，打造鹿草友善育兒環境，歡迎大家幸福移居鹿草。