台灣是東亞地區唯二非洲豬瘟非疫國，在年關將至，隨著大量旅客入境，邊境也加強查驗違規豬肉製品，防堵非洲豬瘟入境，圖為非洲豬瘟中央災害應變中心6日上午舉行第29次會議。（姚志平攝）

台灣是東亞地區唯二非洲豬瘟非疫國，在年關將至，隨著大量旅客入境，邊境也加強查驗違規豬肉製品，防堵非洲豬瘟入境，非洲豬瘟中央災害應變中心6日上午舉行第29次會議指出，目前所查出的違規品，驗出非洲豬瘟陽性的有8成是來自中國大陸，呼籲國人不可不慎。

非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季表示，除了邊境防守，還有飛機、船舶等外來的廚餘，也需要做集中分軌處理，不進到國內廚餘系統。

此外，最難防堵的是電商平台，陳駿季指出，自疫情以來，透過電商平台購買商品的比例變高，肉製品在網上販售，以往有專人監控，但追查到最後，往往因為資料無法取得而抓不到關鍵販售者，他請託境管會，希望在有明確事證的狀況下，能從帳戶端取得相關資訊，以利後續追溯。陳駿季表示，也希望數位發展部、經管會等部會，能夠提供相關協助，讓非洲豬瘟不會從電商平台進到國內。

農業部動植物防疫檢疫署署長邱垂章表示，今年1月6日海巡署在基隆港查獲一些走私的活動物、植物，顯現了航空港務相關區域有破口，需要加強防範。陳駿季表示，在走私的部分也需要請求海巡署、相關權責單位協助，在邊境破口重新檢視相關設施的安全性。