宜蘭縣三星鄉公所為提高便民服務，15日起每星期四及星期日首次試辦白天「定點巡迴清運服務」，安排3路線18定點巡迴收運一般家戶垃圾。（三星鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

三星鄉春節清運狀況。（三星鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星鄉公所為提高便民服務，15日起每星期四及星期日首次試辦白天「定點巡迴清運服務」，安排3路線18定點巡迴收運一般家戶垃圾，不含資源回收物，提供民眾另一個倒垃圾管道，也可多加利用「宜蘭縣垃圾車APP」查詢垃圾車即時位置，掌握垃圾車到達時間。

公所說明，15日起每周四、日上午7時30分到9時50分會有3條定點路線，分別是路線一，天送埤活動中心到萬德活動中心；路線二，拱照活動中心到貴林活動中心；路線三，大洲開安宮到萬富武同宮；每條路線有6個定點，共計18處，每處定點停留15分鐘。

三星鄉長李志鏞表示，三星鄉幅遠廣大，部份鄉民因地點及時間關係無法等待垃圾車到的時間而錯過了倒垃圾，因此多一種倒垃圾便利選擇，也請大家配合，在巡迴定點車輛就定位時，依現場清潔隊員引導下倒垃圾及廚餘，一起努力共創美好生活。

公所表示，請民眾依現場清潔隊員引導倒垃圾、廚餘於垃圾車及廚餘桶中，隊員也會破袋檢查，請民眾勿將非家戶垃圾倒入垃圾車內，另外其他裝潢及營建廢棄物，請交由合格清除業者清運。

另外，三星鄉的春節清運，8日小年夜正常收運；9日除夕上午8時起全鄉不分區段全面收運垃圾及資源回收，晚間停收；初一到初四停收4天，14日初五上午8時起全鄉不分區段全面收運垃圾及資源回收，晚間停收；15日開始正常收運。