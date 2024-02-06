2024年農曆春節《中國時報》新年特刊將贈送中職啦啦隊女神林襄、峮峮、流行天后蔡依林以及「永遠的東風不敗」林青霞的「女神超大海報」。粉絲們可在大年初五（2/14) 到各超商購買《中國時報》即可獲贈上述四位女神海報；喜愛中時的長期訂戶也會在同一天獲得補送報紙與女神們的大海報喔！

此次受邀拍攝海報的林襄造型可愛性感；綁著可愛的包頭、身穿著黑色貼身洋裝，胸前挖空剪裁露出超兇曲線，拿著各式春聯面對著鏡頭露出甜美笑容；當她換上另一套銀色洋裝時，則放下及腰長髮，擺出各種俏皮的POSE， 展現另種風情。

林襄日前於中時報社拍攝過年專題海報，黑色貼身洋裝讓她的好身材一覽無遺。(圖／中時資料照)

林襄換上銀色洋裝擺出各種俏皮的POSE。(圖／中時資料照)

林襄更特別拍攝影片親自告訴大家，若想獲得女神海報，大年初五（ 2/14)可至各大超商購買《中國時報》即會贈送；至於訂戶，林襄也說，會在大年初五時補送02/10至02/13各一大張刊登「女神超大海報」並與02/14日(農曆初五)合併派送五天報紙；最後，林襄不忘祝福大家「恭喜發財，龍光煥發」。