告五人即將在宜蘭舉辦《宇宙超有趣》演唱會。（相信音樂提供）

人氣樂團告五人《宇宙的有趣》25場巡迴演唱會佳評如潮，《宇宙的有趣》2.0突破天花版《宇宙超有趣》2024 SUPER LIVE TOUR 新世界巡迴演唱會宜蘭將在3月16日於宜蘭縣立體育場舉辦。告五人為了力求創新，攜手日本塗鴉鬼才藝術家Lady Aiko跨界合作演唱會前導視覺，告五人表示：「Lady Aiko的創作像是我們在宇宙裡面發現各種不同的『超有趣』，她的標誌兔子與告五人的吉祥物告五豬在宇宙爆炸，搭配五彩繽紛的配色，與告五人非常默契！」同時也公布哈瓜們敲碗已久的演唱會開賣日，將於2月18日（日）12：00於拓元售票系統正式開賣。

告五人力邀塗鴉鬼才日本藝術家Lady Aiko合作打造超有趣前導視覺。（相信音樂提供）

告五人透露這次與Lady Aiko合作前，其實很緊張，「因為我們還沒有碰過面，是透過作品隔空對談來彼此了解，合作的視覺也要融合雙方的符號以及形象特色，還需要保有強烈的風格以及創作空間。在看到成品後，發現我們超match，根本是靈魂的相遇，合作的視覺非常有活力又具有衝擊力，很開心這次能夠合作！」塗鴉中細數非常多告五人的專屬符號，例如星空、哈密瓜、草莓、宇宙等，有更多小彩蛋期待哈瓜們一一解密。

告五人接下來將在小年夜在社群「黑畫面直播」、除夕夜2月9日在台視《2024超級巨星紅白藝能大賞》陪大家過新年，開年後迎來宜蘭最盛大的演唱會《宇宙超有趣》2024 SUPER LIVE TOUR 新世界巡迴演唱會，從家出發，迎接2024新一年度的世界巡迴演唱會。