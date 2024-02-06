已經完成1月份出賽任務先離台，台啤永豐雲豹卡森斯（DeMarcus Amir Cousins）依舊攻佔台灣職籃版面，單月他為雲豹出賽的4場比賽助隊拿到3勝1敗，在農曆年前戰績攻佔T1聯盟榜首，榮膺1月份最佳外援，而在1月27日與雲豹一戰受傷退場的高雄全家海神邱子軒，則獲單月MVP。

T1聯盟表示，雲豹本季展現衝擊冠軍的決心，在卡森斯加盟後，戰績順利躍升至聯盟第一，卡森斯1月份4場全勤，平均出賽時間29分59秒，繳出3次單場「雙十」數據，1月28日面對台南台鋼獵鷹，單場豪取30分、5籃板、5助攻、2抄截，大秀超狂爆扣、華麗運球、無解單打的全能身手。

在1月最佳外援入圍名單中，雲豹卡森斯、獵鷹金恩、海神庫薩斯表現皆相當出色，但卡森斯除了在攻守端有所表現外，串連團隊進攻上也繳出平均5.5助攻的頂尖NBA級身手，1月份的出賽平均每場22分、12籃板、2抄截，全方位的數據與超乎水準的表現讓卡森斯獲得球迷與媒體一致的青睞，媒體票選獲得八成5分的高分票，球迷也有近3000張的選票支持，卡森斯榮膺T1聯盟單月最佳外援。

高雄全家海神邱子軒1月份出賽5場，繳出平均每場17分、5.8籃板、2.2助攻，尤其1月27日海神踢館雲豹一役，邱子軒無懼NBA球星卡森斯坐鎮，攻防兩端展現無限拼勁，第3節末終了前，以一記精彩壓哨球幫助海神拉開比分，該場邱子軒狂砍21分、4籃板、2助攻，三分命中率高達七成，為斬斷對手6連勝的致勝功臣之一。

1月最有價值球員（MVP）投票中，邱子軒在媒體選票拿下近七成的5分高分票，球迷票選也取得2127張選票，一馬當先領先群雄，讓其餘入圍者包含同隊學長胡瓏貿，以及同樣在1月表現優異的特攻阿巴西、雲豹高錦瑋望塵莫及；雖然邱子軒於作客雲豹時不幸受傷退場，檢查確認是左膝前十字韌帶斷裂，將缺席本季剩餘所有賽事。

T1聯盟2023-24賽季1月MVP高雄全家海神邱子軒。（T1聯盟提供）