國道1號南向342.6k、高科交流道段，今（6）日下午1時42分，現場6小客車發生追撞事故，占用內側車道，造成後方車流回堵7公里。警消獲報已派員趕抵現場處理事故，至於詳細事故原因，則仍待進一步調查釐清。

國5南下44K處 小貨車擦撞水泥預拌車旋轉180度倚護欄
南屯「1類型車禍」平均1天2件 警提醒這麼做才是王道
6旬婦酒醉癱坐巷口 轎車疑視線死角撞倒再輾過
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