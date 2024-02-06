國道1號南向342.6k、高科交流道段，今（6）日下午1時42分，現場6小客車發生追撞事故，占用內側車道，造成後方車流回堵7公里。警消獲報已派員趕抵現場處理事故，至於詳細事故原因，則仍待進一步調查釐清。