國道1高科段南巷「6車追撞」 車流回堵7公里 14:372024/02/06 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 現場畫面。（圖 / 翻攝自高速公路1968） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南向342.6k、高科交流道段，今（6）日下午1時42分，現場6小客車發生追撞事故，占用內側車道，造成後方車流回堵7公里。警消獲報已派員趕抵現場處理事故，至於詳細事故原因，則仍待進一步調查釐清。 國5南下44K處 小貨車擦撞水泥預拌車旋轉180度倚護欄 南屯「1類型車禍」平均1天2件 警提醒這麼做才是王道 6旬婦酒醉癱坐巷口 轎車疑視線死角撞倒再輾過 #國1 #車禍 #國道1號南向 #342 #6k 也許您會感興趣 推薦閱讀 MIKIMOTO盤龍抱珠 瑞氣閃耀 21:592024/02/05 生活 影》驚險瞬間曝 小貨車停等突遭轎車、砂石車雙向夾擊 11:392024/02/06 社會 台74線嚴重車禍！2車相撞釀3傷 1女「拋飛車外」搶救中 14:302024/02/05 社會 女駕駛疑鬼切右轉擦撞機車 騎士噴飛頭撞地不治 18:002024/02/05 社會 驚悚片》鐵道迷「站軌道上」搶拍 下秒遭對向列車輾斃 13:482024/02/06 國際 少年無照騎機車撞山壁亡 公路局判國賠113萬餘元 18:322024/02/05 社會 三代目JSB今市隆二首場海外見面會獻台粉 AKIRA及林志玲喊歡迎 15:312024/02/05 娛樂 大媽碰瓷裝死！車主秒「脫衣趴上去」19.6萬人看傻 10:202024/02/06 生活 轎車衝出護欄翻落山坡 3女子凌晨順利獲救 09:042024/02/05 社會 《其他電》貿聯-KY元月回溫 營收寫同月最旺 17:382024/02/05 財經 百萬女網紅簽「獨家合約」！TikTok擅開直播遭求償216萬 下場出爐 13:042024/02/05 社會 國1南下彰化段嚴重車禍 1人搶救不治、1重傷手術中 14:582024/02/05 社會 國1南下彰化段嚴重追撞 2車遭壓成「紙團」1死1傷 12:472024/02/05 社會 頭條揭密》碰瓷飆風戰機推銷梟龍 中巴媒體宣傳對內不對外 05:002024/02/06 政治 告五人《宇宙超有趣》搶票時間出爐 跨海合作日本藝術家Lady Aiko 14:282024/02/06 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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