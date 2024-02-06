除夕夜家家戶戶都會準備豐盛的年夜飯，一名女子抱怨每年團圓飯都吃的差不多，認為以麥當勞、披薩等速食取代，全桌人都能吃飽，也省去備菜的時間，但就怕長輩無法接受，貼文引發網友熱議，網紅作家黃大米過去也發現過年期間麥當勞、肯德基或披薩店的業績比平常高，將其封為過年三寶。
原PO近日於PTT女版指出，每年團圓飯吃的年菜都大同小異，若碰到手藝差的長輩，煮得不好吃，讓她不想動筷，使她經常深夜用泡麵來果腹，感嘆團圓飯不如叫麥當勞、披薩等速食解決一餐，問年菜吃麥當勞、必勝客長輩會翻臉嗎？
文章引發討論，多數人認為以速食取代年菜，會遭長輩強烈反對，不僅全都是高熱量的油炸物，也沒有過年的氣氛，因此有網友建議跟餐廳訂現成年菜，省時又省事。
網紅作家黃大米2022年曾於臉書粉專發文，她觀察到過年期間叫麥當勞、肯德基或披薩的人很多，當時有不少網友留言笑喊，指平常不一定會買來吃，過年這3間速食店的餐點會輪流出現在飯桌上，又被封為過年三寶，「我三個全中，過年期間都有吃過。」
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