我中美洲友邦瓜地馬拉外交部長馬丁內斯接受外媒專訪時表示，瓜國正在考慮與大陸建立正式貿易關係，但打算維持與台灣的邦交。對此，外交部表示，瓜國總統阿雷瓦洛無論在選前或勝選後都曾多次公開表達支持台瓜邦交，其立場始終一致。

去年瓜地馬拉總統大選，阿雷瓦洛在選前就曾表示將與大陸加強經貿關係，當時一度被解讀台瓜關係可能生變，但阿雷瓦洛之後在受訪時表示支持台瓜維持邦交。

《路透》報導，馬丁內斯日前接受採訪時表示，將繼續維持與台灣既有的合作水平，但瓜地馬拉有興趣與中國接觸，嘗試發展貿易關係，如成立貿易辦公室等，幫助瓜國產品尋找中國市場，「我們之所以公開宣布此事，就是不希望被外界視為突襲台灣和美國。」

對此，外交部副發言人蕭光偉表示，針對瓜地馬拉新政府團隊在去年大選前後，曾多次提及維繫台瓜邦誼及與中國發展經貿關係互不衝突的說法，外交部已多次說明，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛無論在選前或勝選後都曾多次公開表達支持台瓜邦交，其立場始終一致。

尤其，他說，外交部長吳釗燮於今年1月14日出席瓜國新任總統及副總統就職典禮期間，阿雷瓦洛總統曾主動向吳部長表示將信守維護台瓜邦誼，並樂願與我國持續加強合作，使台瓜雙邊友好關係更加茁壯。

蕭光偉表示，外交部將在秉持兩國共享民主、自由等普世價值及友好合作的基礎上，持續與阿雷瓦洛總統及新政府團隊深化兩國間各項長期合作與交流，積極鞏固台瓜長期友好邦誼，追求兩國人民最大福祉。