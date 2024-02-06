環狀線秀朗橋站捷運開發大樓上梁典禮，新北市長侯友宜、捷運局長李政安以及冠德建設馬志綱董事長共同祈福上香。（高鈞麟攝）

新北捷運局首件自辦的秀朗橋站捷運開發大樓今（6）日舉行上梁典禮，市長侯友宜率領捷運局及投資人建設團隊上香祈福，祈求工程順利圓滿。捷運開發大樓預計2024年第3季完工，1.5萬坪商業及辦公空間，將可創造出3千個就業機會，提供「到站即辦公」的便利性。

環狀線秀朗橋站是新北捷運局首件自辦的捷運開發案，2022年7月開工，預計2024年第3季完工，開工2年即完工，將在2024年11月取得使用執照，接著開始交屋。可提供1.5萬坪商業及辦公空間，創造3千個就業機會，成功將大眾運輸導向發展（TOD）政策，將人流及商業導引到捷運沿線活動及發展，讓環狀線旅運量持續成長，打造新北捷運生活圈。

捷運局說明，秀朗橋站捷運開發大樓規畫地上20層，除了與捷運出入口共構使用外，1至2樓規劃10戶店面及334坪商場，預計可引入生活零售業進駐，並可活絡區域商業活動，帶動地區發展。

2樓可與捷運出入口連通，方便讓民眾「到站即辦公」，極具便利性；3樓提供圖書館、健身房、會議室等辦公共享空間；4至20樓規畫214戶明亮採光的辦公室。並且具銀級綠建築及銀級智慧建築標章，打造兼具環保、節能、永續的捷運開發大樓。

捷運局長李政安補充，新北捷運局自辦捷運開發案，新北環狀線共規畫10處捷運開發案，引進超過652億元投資額，創造2.2萬個就業機會，目前已完成3處招商，其中秀朗橋站捷運開發大樓如期上梁，景平站預計2025年完工，板新站正準備開工作業。

此外，捷運三鶯線的7處捷運開發基地，在三峽站2側出入口也正在準備開工作業中，其餘捷運開發案持續招商中，將透過軌道建設及開發，翻轉新北。