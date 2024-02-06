「151」林彥君去年與小10歲的越野車國手江勝山（阿丹）結婚，去年8月她宣布做試管成功。如今她再也宣布寶寶提前出生的好消息，直呼：「這個兔崽子可別讓我痛太久，趕快乖乖出來喔！」目前林彥君已誕下寶寶，母子均安。

林彥君去年8月發文坦言，婚後都沒避孕，再加上知道已經39歲懷孕不易，無法像年輕人多嘗試幾年，因此把握了黃金時間去做試管，終於成功懷孕，而且公婆還釋出善意願意幫兩人帶小孩，讓林彥君更有信心當媽媽，5日她下午在社群平台曬出一張躺在病床上的照片，手鍊上則刻有小小的「龍」字，更喊話：「這個兔崽子可別讓我痛太久，趕快乖乖出來喔！」結果今日就傳出平安順產的喜訊。

林彥君坦言原本以為要生龍寶寶，沒想到竟然在農曆年前就入住醫院待產，她認為兔寶寶也很不錯，不過公布喜訊時有網友告訴她2月4日下午4時26分53秒立春過後，生下的孩子就是屬龍，因此林彥君這胎確實是龍寶寶。

事實上，林彥君去年做人成功後，曾受訪表示透過試管成功懷孕費用約25萬台幣，政府補助的10萬元也已經進帳，據她所知，確定有做療程就可依照年紀申請補助，她的年紀共可申請6次補助費用，第1次10萬塊、第2次6萬塊，而她懷孕至今沒有嚴重孕吐，只是容易脹氣，隨著肚子變大，有時打噴嚏容易「閃尿」，懷孕過程相當辛苦，如今喜獲1子，外界十分恭喜她。