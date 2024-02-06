苗栗縣政府6日舉行縣務會議，鑑於新冠疫苗XBB次世代疫苗接種率偏低，衛生局呼籲縣民踴躍接種、每人可獲得數量有限的100元禮券，提升免疫力來保護自己和親友。另外，縣長鍾東錦指示社會處、警察局，春節期間加強關懷街友，提供臨時夜宿服務，避免寒冬時節發生憾事。

衛生局長張蕊仙說，新冠疫苗XBB次世代疫苗自去年9月開打以來，截至1月底為止苗栗縣接種涵蓋率8.34％（全國6.23％），為全國第二名，為早日達到接種涵蓋率20％，提升免疫保護力、降低重症及死亡發生風險，即日起縣民施打疫苗，即可獲得100元商品禮券和宣導品，數量有限、送完為止。

另外，年節食品安全稽查專案日前已執行完成，食品製造業者查核3家、食品販售業查核21家、年菜餐廳查核3家，所有抽驗品項的檢驗結果，100％符合食品衛生標準，請民眾安心。

中央氣象局預報春節期間寒流來襲，縣長鍾東錦會中也關懷弱勢街友安危，指示警察局加強巡邏即時掌握街友動態，要求社會處在2月8到14日過年期間，在相關區域提供臨時夜宿服務，適時關懷街友，避免發生遺憾意外。

另外，後龍鎮長謝清輝提案，希望鍾縣長盡速向中央反映，早日促成台72線與台61銜接工程，促進各鄉鎮交通串聯及觀光產業發展。謝清輝說，本案全長3.66公里、工程經費約103億、工期約10年，地方已舉辦多次說明會、均表達贊成，去年3月辦理「綜合規劃及環境影響評估作業」。

縣府工務處長古明弘說，公路總局北區公路新建工程分局今年1月4日已提出審查修正報告，待期中報告獲公路總局同意備查後，再召開地方說明會、說明路線和用地取得事宜。