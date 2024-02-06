台南高分院現有廳舍因空間不敷使用，司法院計畫斥資26.9億多元，遷建到台南市安平區金華段81號土地，並委託台南市政府工務局代辦相關採購作業及履約管理，成為司法院委託地方政府興建辦公廳舍的首例。高分院及工務局6日依《公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點》辦理公開閱覽，期盼2029年能順利進駐使用。

高分院指出，該新建工程預計今年3月公告招標，採設計與施工併辦的統包方式辦理，工程預算為26億9500萬元，規畫總樓地板面積為4萬4435平方公尺，約1萬3442坪，預定新建地下2層，地上6層的鋼筋混凝土結構物，依使用類別分為公共區域（地面層）、管制區域（地面層）、管制區域（地下層）及地下停車空間與服務空間等5大類，工期預計為決標後的1500個日曆天。

工務局也說，台南高分院現有辦公廳舍，因建物老舊、基地過小，空間不敷使用，雖位於台南市中心，但周邊交通流量大且停車不易，經報請司法院同意後，將遷建坐落於安平區金華段81地號土地，歡迎建築業界及廠商踴躍參與或查詢政府電子採購網，瞭解更多詳細內容。