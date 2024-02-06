「篳路藍縷~客家藍染新藝術創作展」6日起在東勢客家文化園區登場。（陳淑娥攝）

「篳路藍縷~客家藍染新藝術創作展」6日起在東勢客家文化園區登場。（陳淑娥攝）

「篳路藍縷~客家藍染新藝術創作展」6日起在東勢客家文化園區登場，作者從大自然中萃取藍染染料，加上縫紮等技法，表現出氣勢磅礴的大山大水，體現客家人無爭情感。台中市客委會主委江俊龍指出，特別選在春節前隆重展出，是園區在龍年的第一檔特展，將展至5月26日，歡迎大眾前往參觀。

「篳路藍縷~客家藍染新藝術創作展」6日起在東勢客家文化園區登場。（陳淑娥攝）

「篳路藍縷~客家藍染新藝術創作展」6日起在東勢客家文化園區登場。（陳淑娥攝）

客委會主委江俊龍指出，客家人憑藉著堅毅精神，喜愛開拓與冒險，也熱愛山川綠林，而「藍」在客家傳統工藝中，更代表著沈靜與自在，其中客家藍衫與大襠褲就是藍染的最佳展現；這次特展運用從大自然中萃取的藍染染料，加上縫紮等技法表現出氣勢磅礴的大山大水，體現客家人內心那份無爭的情感。

江俊龍指出，為期3個半月的藍染展示不僅呈現藍染技法表現，也從文化的脈絡去思考藍染的當代意義，作品突破過往平面圖騰表現，以多組立體圓柱隨風轉動而有不同山貌，很適合民眾打卡分享。創作展特別選在春節前於東勢客家文化園區隆重展出，是園區在龍年的第一檔特展，將展至5月26日。

客委會說明，本次特展結合客家精神，秉持堅毅突破困境，展覽藉裝置藝術的概念呈現，工法創新突破傳統，運用山城特有薯榔染、柿染，將植物的生命色彩體現於生活，向人們展現出客家工藝的獨特魅力，在展演方式上精益求精，創建出一股新氣象，將客家藍染工藝提升至藝術與創作之呈現。

「篳路藍縷~客家藍染新藝術創作展」今起開展，邀請曾獲編織工藝獎生活工藝類、藝術創作類、台灣工藝競賽傳統組入選、藍染流行創意服飾設計比賽客家花布組特優、韓國天然染色大展等獎項的藍染工藝指標人物劉俊卿策畫特展。