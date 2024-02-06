台東縣鹿野鄉永安村秉持傳統方式製作年糕，迄今已23年，孩子開心品嘗攪拌棒上剩餘的年糕。（蔡旻妤攝）

台東縣鹿野鄉永安村飄香也飄出年味，全村20多年來秉持農村傳統製作年糕，熱呼呼又Q彈的年糕還沒出鍋，小孩迫不及待品嘗直呼好吃。永安社區發展協會理事長廖正忠指出，活動2002年自發舉行，每年都全村總動員，儼然成為全民運動，幾乎銷售一空。

眾人以人力不停攪拌大鍋內的米漿，再倒入模具中放涼，孩子品嚐攪拌棒上剩餘的年糕後說，「幾乎沒有看過家裡面會做這種年糕」，另1位孩子表示「很燙，但好好吃！」

永安社區發展協會理事傅錦英表示，過年要到了，但現代一般人根本不知道如何做年糕，因此這項傳統需要傳承，希望藉由活動讓傳統延續下去。

永安社區發展協會理事長廖正忠指出，社區自2002起發現年味愈來愈薄，從該年度發起全村搗年糕，迄今超過23年，搗年糕已成為村裡全民運動。今年總共要做20斗、近800份的年糕，每年都被居民預購一空，現場僅有少量年糕可販售。