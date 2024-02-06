這家全球賣車第一名的車商，把最近這一年的獲利預估從原先預測的4.5兆日圓，再上調至4.9兆日圓，約329.9億美元。豐田有較高的財測目標，羨煞不少全球同業。因為利率太高加上電動車需求趨緩，部分車廠不只業績受創，且可能還需要減產。

根據豐田最新的財報，計算到去年12月底的3個月，豐田營業利益達1.68兆日圓，較前1年同期的9567億日圓大增76%左右，超過市場平均預估值1.3兆日圓。

豐田雖然在電動車的部分稍微落後其它大廠，但由於混合動力車賣得太好，豐田今年整體業績還是有希望打敗對手。去年，豐田旗下豪車品牌Lexus的總銷售量超過1,000萬輛，其中混合動力車數量約占3分之1。

在2023年創下1,120萬輛全年銷售紀錄後，豐田已連4年位居全球最暢銷汽車製造商的龍頭。不過，豐田子公司大發與日野汽車，之前紛傳驗車紀錄造假的醜聞，也逼得集團會長上周又公開跟大眾道歉一次。