白蘿蔔是冬天常見食材，其又有「平民人參」的美稱，能為身體帶來不少正面效益。對此，牙醫師葉昭孝表示，白蘿蔔富含維生素C、膳食纖維、葉酸、鉀離子、消化酶，皆有助於調整免疫力，且其屬於十字花科蔬菜，研究指出具防癌效果。值得一提的是，蘿蔔上的葉子也非常營養，每100克的礦物質鈣、維生素C含量都比蘿蔔本身更高，丟棄不用很可惜。

葉昭孝在臉書專頁「醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝」發文提到，農曆新年難免大魚大肉，容易造成腸胃不適，而冬季盛產的白蘿蔔，除了富含纖維有助消化外，以中醫觀點來看，其屬寒性食材，能中和年節吃下的薑母鴨、羊肉爐等較燥熱的食物。

若以營養學觀點來看，葉昭孝說，白蘿蔔含有豐富的維生素C、膳食纖維、葉酸、鉀離子及消化酶，皆能調整免疫力。另外，白蘿蔔屬於十字花科蔬菜，含有豐富的生物活性化合物，像是硫代葡萄糖苷、芥子油苷、蘿蔔硫素、異硫氰酸酯等，研究指出可以預防癌症。

葉昭孝提到，雖然白蘿蔔比較適合做成泡菜的方式來食用，才能保留營養素的益處，但考量到長輩牙口的適口性，可以將白蘿蔔拿來煮湯，並和肉類食材燉煮到軟爛。推薦可與雞腿肉同煮，或添加乾干貝、新鮮蛤蜊，能增加湯頭鮮味。在食材處理方面，白蘿蔔靠近皮處纖維會比較多，可將皮消除多一點，並切成適合入口的大小，會更便於長輩食用。

營養師高敏敏先前也大推白蘿蔔的好處，她並提醒，蘿蔔上的葉子千萬不要丟，因為和蘿蔔本身相比，蘿蔔葉每100克的礦物質鈣、維生素C含量都更高，總多酚、類黃酮含量，也分別高出2倍及4倍。在料理時，建議用蒸煮方式以攝取豐富營養，若以水煮烹調，容易造成90%左右的抗氧化物質、芥子油苷流失。