彰化市元清觀是全國唯一的國定古蹟天公廟，由彰化市公所管理，今年春節期間將首度舉辦「向天公借膽」春節限定科儀祈福法會系列活動，並將擺宴謝天公、謝戲酬神等，藉由酬謝神明，福佑萬事如意、財運亨通，信眾也可祈求遠小人、招貴人。

元清觀管理人彰化市長林世賢市長表示，彰化元清觀甲辰龍年春節活動除了傳統過七星橋、乞龜，擺宴（祀宴）、聖誕祝壽，領壽桃吃福圓長壽等活動外，今年更首創於春節間舉辦「向天公借膽」科儀。

林世賢指出，信徒可向玉皇大帝（天公）博筊取得聖杯者，即可請回文膽或武膽（每個結緣金600元、各限量288個），文膽是祈求考試順利、步步高昇、鴻圖大展；武膽則是祈求事業順利、工商利祿、財源廣進。博得聖杯者，獻結緣金600元後，並加碼送恐龍蛋小提燈、防小人符與招貴人符。

元清觀將於大年初一（2月10日）邀請高真道長舉辦新春開運大法會科儀，為信徒招貴人、防小人（結緣金每人300元），為新的一年開運祈福，信徒可準備1件衣服參加法會科儀祈福；初一到初五（2月10日到2月14日），則有擺宴謝天公活動歡迎各位共襄盛舉。

此外，為迎接龍年，元清觀也在廟埕布置金龍，祝賀大家金龍報喜，好運攏總來，並結合傳統曲館與掌中戲舉行謝戲酬神活動，分別於農曆正月初六（2月15日）、初八（2月17日），以及正月十四（2月23日）演出，重現寺廟傳統節慶熱鬧的古早味氣氛。

林世賢說，誠摰歡迎各地信眾大德，共襄盛舉，新春期間到元清觀走春拜拜，參加謝戲酬神及擺宴謝天公活動（結緣金每人500元），信徒姓名均會寫入疏文跟戲彩，向天公稟報祈福並贈送神秘文創品，也期盼大家在龍年，都能財源龍總來、好運龍發財。

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