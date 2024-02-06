前高雄市議員、六選區立委候選人郭倍宏後援會總會長陳乃靜遭人檢舉，藉自身擔任後援會總會長職務之機會，計畫向民眾收購連署書，檢方經過數波搜索後，將陳乃靜向法院聲請羈押禁見獲准。檢察官後續偵辦發現共收購了6千多份的連署書，發放出300多萬元，檢方在6日偵結，依違反總統、副總統選罷法將陳及數名志工共8人起訴。

檢方調查，去年郭台銘有意參選總統，因獨立參選需取得選民連署，陳乃靜為了讓郭台銘成功跨過連署門檻，去年9月起，以每份500元價碼，指示後援會陳姓、朱姓志工幫忙收集4000份郭台銘連署書。另外，又指示陳姓志工繼續蒐集，等陳另外募得1820份以後，陳乃靜另外再交付91萬元給陳男，事後又以每份500元價碼，取得220人的身分證影像，委託後援會曾姓志工等人代填連署，總計募得6040份連署書。

高雄檢調去年10月接獲情資，隨即發動搜索，10月26日先聲押曾姓志工獲准，經追查後，隔月3日至5日再發動3波搜索，帶回陳乃靜及兩名陳姓志工，涉案3人均聲押獲准。

雄檢6日偵查偵結，依法將陳乃靜等涉案志工等8人依違反總統副總統選舉罷免法罪嫌起訴；其中陳因發放逾300萬元賄款募集連署書，不法取得高達6040份連署書，嗣後被連署人達成連署門檻後雖未登記參選總統、副總統選舉，但其所為顯然漠視政府查賄之禁令，嚴重妨害總統副總統選舉連署之公正、公平與純潔，戕害民主政治之健全發展，請從重量刑，以示警惕。